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凱米颱風過後！海巡署對擱淺的巴西亞號貨輪展開救援行動

▲海巡署南部分署第5岸巡隊針對擱淺在東港西南方0.5浬處之巴西亞號貨輪船上8名船員，展開救援行動。(圖／海巡署南部分署提供)
▲海巡署南部分署第5岸巡隊針對擱淺在東港西南方0.5浬處之巴西亞號貨輪船上8名船員，展開救援行動。(圖／海巡署南部分署提供)

記者黃守作／高雄報導

海巡署南部分署第5岸巡隊於27日晚間，針對擱淺在屏東縣東港鎮西南方海域0.5浬處之巴西亞號(BASIA)貨輪船上8名船員，展開救援行動，全數獲救上岸，並在移民署實施人別確認後，由船務公司協助送至旅館安置，另外，擱淺在高雄市興達港側堤防處的鴻盛88號(HONG SHENG88)貨輪，傳出船上原有38只冷凍貨櫃均已掉落海中，南部分署第三無人機區隊將持續於周邊海域偵巡。

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▲海巡署南部分署第5岸巡隊針對擱淺在東港西南方0.5浬處之巴西亞號貨輪船上8名船員，展開救援行動。(圖／海巡署南部分署提供)
▲海巡署南部分署第5岸巡隊針對擱淺在東港西南方0.5浬處之巴西亞號貨輪船上8名船員，展開救援行動。(圖／海巡署南部分署提供)
海巡署南部分署第5岸巡隊隊長沈文斌表示，該隊針對擱淺在屏東縣東港鎮西南方海域0.5浬處之巴西亞號(BASIA)貨輪船上8名船員，展開救援行動，採岸際接駁方式以捲線式浮水繩及繩梯實施救援，將該輪船上2名緬甸籍及6名印尼籍船員，於27日晚間9時28分，全數脫險登岸。

沈文斌說，凱米颱風期間造成台南、高雄及屏東地區，計有8艘貨輪擱淺，截至今(28)日，已成功救援6船59人，另外，吉娜號貨輪、伊莉安娜號貨輪等2艘29人安全無虞，無下船規劃，將等待拖船前往拖帶，海巡署南部分署仍持續派員全程監控擱淺貨輪中。

▲海巡署南部分署第5岸巡隊針對擱淺在東港西南方0.5浬處之巴西亞號貨輪船上8名船員，展開救援行動，獲救上岸。(圖／海巡署南部分署提供)
▲海巡署南部分署第5岸巡隊針對擱淺在東港西南方0.5浬處之巴西亞號貨輪船上8名船員，展開救援行動，獲救上岸。(圖／海巡署南部分署提供)
海巡署南部分署也派遣無人機實施海域偵巡，昨(27)日派出1架次，今(28)日規劃派遣2架次，針對台南及高雄擱淺貨輪周邊海域、岸際實施巡查，並協助監測是否有貨櫃漂流及漏油情形發生。

另外，擱淺在興達港側堤防處的鴻盛88號(HONG SHENG88)貨輪，傳出船上原有38只冷凍貨櫃均已掉落海中，南部分署第三無人機區隊將持續於周邊海域偵巡，若發現擱淺的貨輪有油污外洩或漂流貨櫃等有影響航安之虞，將通報航港局發布礙航公告，以維過往船隻航行安全。

另外，海洋保育署已整合地方政府等相關單位，備妥攔油索等應變資材待命，以求在最短時間內應處可能突發之海洋污染事件。

有關富順號貨輪疑似遇險沉沒案，截至目前計4人獲救，1人不幸罹難，其餘4人仍然失聯，南部分署第5岸巡隊接獲通報，在高雄中芸漁港南側防波堤外海域發現1具遺體，但因遺體周遭布滿大量漂流木，海巡人員及船艇無法靠近，影響打撈作業進度，於28日下午搬運到岸上，因遺體腫脹難認，後續將由高雄市警林園分局鑑識組與移民署國境事務大隊高雄市專勤隊進行指紋比對，以確認死者身分。

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