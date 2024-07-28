「台灣很強」奧運卻沒這項目！中華隊已稱霸40年：其它國家爭第二

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隨著巴黎奧運盛大開幕，各種相關討論也紛紛出爐，其中就有網友好奇「這次奧運有哪些台灣很強，但沒有比賽項目的運動？」並認為包含桌球、羽球、網球等項目，台灣都有著奪牌希望，因此也好奇究竟還有那些運動項目，還沒在奧運殿堂上現身，但台灣實力卻相當堅強的。
貼文曝光後，包含棒球、撞球等項目也紛紛被鄉民點名，還有拔河項目也被點名，其中「拔河」在1900、1904年，曾在奧運會中被列為正式項目，後來因缺乏全球性的主管機構而遭剃除，但到了1960年，國際拔河運動總會也正式成立，並擁有72個會員協會，未來或許有望回歸奧運會上。
此外，還有一票人狂喊「巧固球」，並直言台灣的巧固球項目，已經稱霸國際賽場40年，其它國家都只能爭取第二名，戰術也都是各種學習台灣所開發的，包含開創出「快攻」球風，以及刁鑽的進攻技巧「刷邊球」，直接改變了巧固球比賽的生態，就算是擁有體型優勢的歐美球隊，面對中華隊的凌厲攻勢也難以防範。
台灣巧固球打遍全世界！曾讓對手當場跪拜認輸
台灣巧固球的硬實力，是國際間公認的強大，網紅Cheap過去就曾以影片解釋，2005年台灣的巧固球代表隊在國際比賽勇奪冠軍，獲得亞軍的對手加拿大的選手甚至當場做出膜拜姿勢。
到了2007年，當時台灣因經費不足，缺席當年在巴西舉辦的巧固球世界盃，結果讓英國、加拿大等國也紛紛退賽，因為他們只想在賽事中擊敗最強對手台灣。
事實上，巧固球這項運動在1969年由瑞士醫師「布蘭德」博士所開發，只有50多年歷史，算是較為年輕的一項運動，當時布蘭德醫師研究發現，許多種運動對人體的傷害，都來自肢體碰撞，因此才萌生靈感，開發出完全沒有肢體碰撞的「巧固球」。
「巧固球」基本玩法是球員於3公尺半圓的禁區外射球，球反彈出禁區及落於場區內並且中途沒被對手球員接到球便可得分，比賽中途不能去搶對手的球，亦不能阻礙對方傳球、射球，也因為球在網架上反彈時候的聲音類似法文的「tchouk」，因此也直接被音譯為「巧固球」。
1970年代，當時因中國打壓，使得台灣的國際地位低落，1977年到瑞士參與「國際體育年會」的我國代表方瑞民遭到冷落，當時發現歐洲流行巧固球的他，與巧固球總會的會長安德魯見面，承諾將巧固球帶回台推廣，才成功取得體育年會代表權。
沒想到這個決定，也讓台灣在往後40年成為巧固球強權，據國際巧固球總會（FITB）的積分排行榜顯示，男子組部分，中華隊擁有400.1積分名列第一，第二名的義大利積分也才325.8，相差將近整整75分。女子組部分，第一名則是瑞士，第二名為義大利，中華隊則位居第三。