妻看奧運太興奮！哈孝遠傳1張照「傳遞過聖火」粉絲：長太像了吧
巴黎奧運近來開賽，全台灣都緊盯賽事，替中華隊加油，男星哈孝遠的老婆瑄瑄今（28）日在臉書分享自己在看開幕式的聖火傳遞時相當興奮，沒想到哈孝選傳了一張自己的照片給她，證明自己也是傳遞過聖火的人。
記者李欣容／台北報導
瑄瑄在臉書分享看比賽的心情，「這幾天奧運看得好刺激，巴黎開幕看得好過癮，看著看著丈夫傳了這張照片給我『林北也是跑過亞運傳遞聖火的人』。」只見照片中哈孝遠手中拿著火炬，看起來相當青澀，瑄瑄馬上喊，「拍謝失敬失敬，差點忘記運動員出身的丈夫。」最後不忘替運動員加油。
43歲的哈孝遠國中就接觸籃球，待過達欣工程、九太科技、台灣啤酒，2010年的廣州亞運，當時是中華男籃國手的哈孝遠，是火炬傳遞的其中一位，80位火炬手在東莞虎門鎮和東莞市區進行傳遞，全程8公里。
哈孝遠身高200公分，在SBL還沒有洋將加入的時期，他也曾是聯盟的一方霸主，還是人氣球隊台啤的當家中鋒，哈孝遠退役後，曾擔任過球評、出任T1聯盟台灣啤酒英熊總經理，現在除了在影視圈發展外，還兼顧台啤的助理教練，老婆瑄瑄PO出照片後，哈孝遠幽默回，「結果聖火火炬被妳拿去清蜘蛛網。」還有人質疑照片真偽，「這是真的嗎」、「也太像了吧」。