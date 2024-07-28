高市府團隊全力動員　三位副市長緊盯災後復原進度

凱米颱風已遠離，高雄市災後復原工作持續進行，由於明天是上班日，市府團隊今（28）日全面動員進行復舊，希望受災民眾能盡快恢復正常生活，除市長陳其邁馬不停蹄在山區與市區各受災區域勘查、慰問民眾，同時也請三位副市長分赴各地區勘災，督導復舊工作務必在最短時間內完成。
記者郭凱杰／高雄報導
副市長林欽榮今天下午前往前金區巡視風災後環境復原狀況，並率同區長慰問允文街一棟地下室一度遭淹沒的公寓住戶，住戶們均對市府表達感謝之意、林欽榮也特別慰勞環保局清潔隊，感謝這幾天協助清潔家園之辛勞，同時責請民政局及前金區許淑媛區長區長多加宣導受災戶房屋、車輛及裝設防水閘門等補助措施並從優、從速、從寬受理。
稍早林欽榮也前往三民區、楠梓區、橋頭區與左營區等地視察，在左營區與李惠寧區長一同慰問新下里一棟住宅大樓住戶，大樓主委告知颱風當時水淹至B2大約10公分，左營區公所立即調度抽水機送至大樓抽水，並於26日完成抽水作業，緊急處理得當，住戶們也向市府表達感謝之意。李惠寧區長說明，整體左營區積水已完成抽水，市容環境逐步恢復。
副巿長羅達生則前往內門區視察農損災害，目前颱風農損補助已進行申請作業，並同步進行造冊，農民對此次市府主動作業都給予肯定。另有鑑於紅心芭樂及內門惡地芭蕉己具有品牌且單價高出許多，羅達生也鼓勵農民未來可考慮改種，農業局會協同專家給予協助。
副市長李懷仁今午由張勝富議員、大社區王瑞麟區長陪同至大社區慰問，李懷仁表示，此次災情市府會盡力協助民眾，市府也提供多項補助供民眾申請，均可洽區公所、里長，請民眾多多利用。
李懷仁在大社區承天宮廣場慰問民眾，了解民眾需求，沿街也向辛苦打掃的民眾說明各項補助措施，如泡水汽機車維修、泡水車拖吊、房屋淹水等都有補助，他也拜託區長、里長務必協助民眾，讓民眾盡速恢復正常生活。