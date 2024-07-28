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TAT／卡森斯狂砍30分！台北野馬129：101豪取2連勝　G2進場4539人

▲TAT亞洲巡迴賽在台北和平籃球館開打，台北野馬今（28）日對上東海海盜，在「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）狂砍30分6籃板5助攻的帶領下，終場以129：101贏球，拿下2連勝。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.07.28)
▲TAT亞洲巡迴賽在台北和平籃球館開打，台北野馬今（28）日對上東海海盜，在「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）狂砍30分6籃板5助攻的帶領下，終場以129：101贏球，拿下2連勝。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.07.28)

記者黃建霖/綜合報導

TAT亞洲巡迴賽在台北和平籃球館開打，台北野馬今（28）日對上東海海盜，在「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）狂砍30分6籃板5助攻的帶領下，終場以129：101贏球，拿下2連勝。「魔獸」霍華德（Dwight Howard）繳出雙十數據，斬獲14分10籃板，現場來了4539名球迷。

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卡森斯回神　狂砍30分率隊贏球

這場比賽台北野馬表現和上一場差不多，上半場和對方打得難分難捨，但易籃再戰後立刻就一波攻勢帶走比賽。而前兩節只得8分的卡森斯，下半場突然爆發，砍下22分，展現今年在T1聯盟幫助台啤雲豹封王的統治力。

卡森斯這一場15投9中，得到全場最高的30分，另有6籃板5助攻，表現相當全面；霍華德拿到14分10籃板的數據，德古拉砍下22分，庫克（Quinn Cook）4三分、得到14分。

▲ TAT台北野馬隊霍華德（Dwight Howard）。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.07.28)
▲ TAT台北野馬隊霍華德（Dwight Howard）灌籃得分，讓現場球迷相當興奮。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.07.28)
卡森斯合體魔獸　NBA級雙塔守不住

前一役，台北野馬以96：83擊敗香港黑龍，但卡森斯不在狀態，在場上犯規過多、也因為判決情緒失控，一度比出不雅手勢，影響到自己的表現。不過今天他很快回神，打出該有的水準，讓球迷一飽眼福。

在霍華德和卡森斯兩大內線巨獸坐鎮下，野馬隊今天在海盜的禁區得到60分，成為勝負分野，另外他們還用44.7%的三分球命中率，投進17記外線，有三節得分破30分，幾乎難以防守。

▲ TAT台北野馬隊「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.07.28)
▲ TAT台北野馬隊「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.07.28)
▲ TAT台北野馬隊「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）（左）、霍華德（Dwight Howard）（右）。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.07.28)
▲ TAT台北野馬隊「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）（左）、霍華德（Dwight Howard）（右）。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.07.28)
▲ TAT台北野馬隊庫克（Quinn Cook）（右）、「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）（左）。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.07.28)
▲ TAT台北野馬隊庫克（Quinn Cook）（右）、「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）（左）。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.07.28)
▲ TAT台北野馬隊「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.07.28)
▲ TAT台北野馬隊「表弟」卡森斯（DeMarcus Cousins）。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.07.28)

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