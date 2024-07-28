人間微光番外篇／那隻貓的臉浮現在我腦海

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像是我現在養的狗狗「島璐」，平時最喜歡撿樹枝，常常嘴巴叼著一根又粗又大的樹枝，被路人稱讚「好棒喔」，真的是沿路圈粉。我就在想，以後等牠走的時候，我可能會在寶貝籃擺滿樹枝，讓牠躺在上面。
對於離別，不只是主人有想法，其實毛小孩也會有自己的意見。
有一次，我服務一個個案，那是一隻非常愛美的貓，在臨終之前，牠的飼主找寵物溝通師聊過，牠說，不希望在離開之後還要在家裡放很久，放到身體都僵硬了，牠想要漂漂亮亮亮亮去火化。
原本這件事已經決定好了，但飼主的長輩說，不要那麼快火化，至少放個12小時，這樣牠的靈魂才會離開身體。所以飼主又臨時聯絡我，說要延後火化的時間。我說好，確定的話，我再聯繫火化業者、更改時間。
隔天早上，當我聯絡火化業者、打完字要傳送出去的時候，腦海中突然看到那隻貓咪的臉，不發一語，很嚴肅地瞪著我，我感覺到一股很大的阻力，每次要再試著傳訊息的時候，又浮現貓咪的臉。我覺得，天啊，好奇怪，我沒有辦法把訊息傳出去。
我聯絡那個寵師溝通師，溝通師和貓咪飼主是很好的朋友，我問他是不是有什麼狀況？沒想到溝通師跟我說，他一大清早6點半就被貓咪叫起來了，貓咪很不開心，因為牠不希望更動行程，那是人類的習俗，不需要套用在動物身上，牠們離開就是離開，沒有那麼多執念。
所以後來飼主也接受，就照原訂火化時程進行，還好沒有延後，因為剛好那一天他家冷氣壞掉了，當時是夏天，很熱，如果真的放太久，就會有味道。
寵物是有靈性的，我認為毛小孩在離開之前或之後，你去做一場好的寵物溝通的話，是有助於你接受或走過這個失落哀傷的旅程。其實養貓養狗的人很多都這樣，別人講的話不會相信，但寵物跟他講的話就會聽，像我也是這樣個性的人，只能由動物來教我。
最後的這一天，不一定要是急促的、被迫的，也可以是漂漂亮亮、溫柔美好的。
我有一個很深的感慨，很多飼主走的那條路，都是一路被迫往前的。寵物生病了、病情惡化了，天啊，你怎麼會變成這樣子？你還可以多吃兩口嗎？我還可以為你做什麼？那個被迫感很重，不得不接受，一路被推著走，推到最後，寵物要臨終了、離開了，始終無法接受現實。
但其實我們可以選擇提早了解生命是有盡頭的，並接受這個盡頭的存在，接受它有一天會發生，然後提早去規劃我們想要的樣子。
一切都準備好了，然後我們可以從容地說再見。
（劉奕妶／40歲／新北人／寵物臨終服務師）
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