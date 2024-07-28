明霸克露橋災損　陳其邁：全力修復讓居民可正常通勤

高雄受颱風凱米挾帶強勁風雨影響，造成山區路段出現土石坍塌及橋面毀損情況，高雄市長陳其邁心繫災損及復原情形，於今(28)陪同交通部長李孟諺赴桃源區視察桃源公路及明霸克露橋損毀情形，陳其邁除關心居民安危及災後現況，並囑咐全力修復對外連接道路，讓里民能夠恢復對外聯繫，也建議加快橋梁修復工程，並需考量極端氣候施作工程，使居民通勤更方便。
記者郭凱杰／高雄報導
除此之外，陳其邁也強調市府在三年前有架設流籠，來運送相關的物資，此次通往流籠的路段也遭堵塞，市府也會全力協助公所搶通道路，並請工務局一同協助，合力打通東邊、西邊流籠的通道，盡速將玉穗農路打通，讓民生物資能夠順利運送；否則目前物資運補、居民通勤，都必須先從台東繞道，對居民較不便利。
陳其邁前往明霸克露橋中期災害修復工程處視察災損情形，他首先感謝交通部長李孟諺給予高雄的支持，並感謝公路局團隊辛苦協助修復道路，他建議將修復臨時便道的工程提前，讓居民能夠恢復通勤及補充物資。而在中長期規劃的部份，陳其邁了解在這個路段有三處溪流匯集，水文條件複雜且不穩定，他希望能夠未雨綢繆，將橋梁及道路更往上建立，避開複雜的川流交匯處，避免遭受土石沖刷。
李孟諺也提到，這次颱風造成的損害很大，所有的搶災搶險請市府放心去做，交通部會全力支援，在修復的部分工程會做整體勘查來給予經費上的補助，最重要的是讓民眾能夠有安全回家的路。
此外，他也提及修復明霸克露橋的三階段工程，首先要先將前兩階段的便道儘速銜接恢復，接著再做長期性的工程，配合當地水文條件來評估規劃，架高橋梁及後續的引道，希望能夠帶來較為永久的安全通道。
工務局表示，受到凱米颱風影響桃源區，造成山區公路多處災情產生，荖濃溪水持續暴漲，因玉穗溪土石流攻擊，明霸克露橋橋體遭洪水土石掩埋而阻斷道路，造成桃源區復興里、拉芙蘭里及梅山里聯外道路中斷，目前預置生活物資足夠，加上市府已於勤和及玉穗平台兩端設置固定大型流籠，可作為緊急物資及醫療用品運送，提供緊急民生需求，工務局及公路局也全力投入鋼便橋引道河床便道搶修作業，以解除復興里以上居民交通出入問題。