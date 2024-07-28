Energy攻蛋開唱「Toro差點被趕下台」！包廂內見大咖星友全現身
▲Energy第二天演唱會現場眾星雲集，不過阿弟（中間）在自我介紹的時候被Toro（左二）打斷，笑嗆「你要不要下去？」（圖／相信音樂提供）
記者
朱祖儀／台北報導
｜ 2024-07-28 20:00:38 2024-07-28 20:12:19
最殺唱跳男團Energy在27、28日一連兩天於台北小巨蛋舉辦「一觸即發」演唱會，不僅有許多追隨他們20年的老粉絲，現場也星光雲集，不只書偉老婆謝京穎連兩場都到場，藍心湄、阿緯、威廉、吳克群、陽帆老婆Julie、丫頭、蕭秉治、魏嘉瑩等人今天也到場支持。不過今天才剛開唱，5人在自我介紹的時候，阿弟講話被Toro打斷，忍不住嗆聲說「你要不要下去看？」但Toro正要走下去的時候，團員又紛紛把他拉回來。
Energy唱完〈Ra Men Song〉後，都會向歌迷自我介紹，他們也很享受歌迷的尖叫聲，不過因為牛奶每次都是第一個說話的，昨天尖叫聲比其他成員還要小，讓他忍不住走心，所幸今天尖叫聲非常大聲，讓他心滿意足。等到坤達自我介紹時，因為頻頻被團員打擾，他忍不住虧說「為什麼我講話時耳機都很多聲音？」到了阿弟自我介紹時，因為Toro突然插話，讓阿弟忍不住笑虧，「你要不要下去看我唱歌？」不過2人只是互開玩笑，現場歌迷笑成一片。 而經過27日第一場演唱會，坤達透露，昨天晚上有點睡不著，跟前天睡不著有點不太一樣，「那種興奮想要期待今天到來，前天是緊張，一切都還（沒）嘗試過，昨天睡不著是會一直滑歌迷拍我們（的影片），我懂阿信為什麼不睡覺了」，忍不住一直看粉絲的回饋。 ▲坤達笑說，昨天晚上有點睡不著，因為一直想看歌迷拍他們的畫面。（圖／資料照）
Toro也說，20多年沒有5個人一起辦演唱會，所以用盡全力演出，希望第一天不管在演出和talking都有給觀眾滿滿感動，也希望第二天的粉絲可以得到同樣感受。而今日現場星光雲集，藍心湄、阿緯、威廉、吳克群、陽帆老婆Julie、丫頭、蕭秉治、魏嘉瑩等人都到場支持，丫頭還站起來和台上互動，玩得非常歡樂。