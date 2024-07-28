張啟楷挺高虹安稱停職「違憲」！周玉蔻：鬼打牆就繼續崩民調

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周玉蔻指出，高虹安和她所屬的民眾黨，自上周五台北地院宣判至今天，唯一具體回應僅是高虹安退黨，還在大聲罵法官。其他人的反應，除了館長獨樹一幟罵了一頓高虹安外，仔細看來，非但不堪卒睹，基本護航的論述都荒腔走板、經不起考驗。
周玉蔻稱，裝儍說胡話的柯文哲認為高沒有貪污企圖，連大部分小草都不敢加碼呼應；黃國昌最投機，支持她上訴，還不如他的老搭檔陳之漢，一句「丟臉」乾淨利落；最讓人搖頭是挺白營的醫師沈政男，不看法令、案例，口口聲聲說高虹安不會只為了11萬元貪污，用最沒證據的指控說這是民進黨政治復仇。護航前後文蒼白無力，看在其醫師出身，就不多計較了。
至於張啟楷還建議高虹安申請假處分，周玉蔻說，張啓楷是不分區委員，幸好如此，否則這番話可能要惹來罷免怒潮了，認為他是一個老實人，專業領域在政府預算，這話不知道誰教的，「我猜是設陷阱要害他吧。」
周玉寇認為，若依照張啟楷的理論，有貪污或洗錢前科者無權從政豈不也違憲？建議民眾黨及張啟楷真有勇氣就申請釋憲。且鄭文燦為什麼要辭去海基會董事長職務？張應該幫忙罵一下賴政府，伸張鄭文燦的人權。
周玉蔻表示，一審宣判快72小時了，白營一籌莫展，還在流血，拿不出任何止血的危機處理方案。而這批迷失在網路聲量的傢伙，太不了解台灣民眾超越意識形態的反貪污情緒。
最後周玉蔻說，清廉政治，福至心靈，睜一隻眼閉一隻眼，貪污案沒被抓到，相安無事；法院判刑了，懺悔道歉、切割改進，是基本盤，是台灣版政治文化。像這樣僵在那裡，全黨上下內外鬼打牆，理不直氣難壯，繼續下去，民調崩跌、支持力道泡沬化指日可待。