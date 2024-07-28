奧運現場／輾壓！單局11：1　鄭怡靜女單直落四橫掃、晉級32強

台灣桌球一姊鄭怡靜今(28)日在女單桌球64強碰上37歲、世界排名125的喀麥隆老將Sarah Hanffou，鄭怡靜展現強大的壓制力，終場12：10、11：5、11：1、14：12，橫掃對手，晉級32強。 我是廣告 請繼續往下閱讀 上屆拿下混雙銅牌的鄭怡靜，本屆專注在單打，今在64強牛刀小試，開局雖遇到小亂流，陷入4分落後，但很快穩住陣腳，急起直追，首局12：10驚險過關。鄭怡靜直落四輕鬆晉級巴黎奧運女單第7種子、世界排名12的鄭怡靜越打越順手，比賽中段完全主宰戰局，第3局更是以懸殊的11：1獲勝，取得聽牌優勢。第四局Sarah Hanffou展開反撲，雙方一路鏖戰到12平，鄭怡靜才連拿2分，直落四清盤。今天台灣桌球選手陸續登場，稍早高承睿以4：1晉級男單32強。稍後林昀儒／陳思羽會在混雙出賽，接著林昀儒還有男單賽事。更多「2024巴黎奧運」相關新聞。奧運現場／射箭女團回穩！5：1射落美國 八強將遇「大魔王」南韓奧運解析／楊勇緯為何無緣獎牌？專家解析關鍵PLAY「非典型內腿」奧運現場／金牌男雙「麟洋配」贏了！小組賽直落二擊敗日本組合我在巴黎奧運／全球安全評比台灣第4、法國竟108！路上全都是警察