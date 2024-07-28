Energy〈星期五晚上〉唱一半「阿信突衝上台」！全場嗨翻大跳16蹲
最殺唱跳男團Energy「一觸即發」台北小巨蛋演唱會在27、28日登場，2天吸引上萬名粉絲到場支持，超過2個半小時的精采表現，讓粉絲頻頻合唱、大喊安可。而今（28）日最驚喜的是，在他們演唱到〈星期五晚上〉的時候，五月天主唱阿信驚喜現身，還跟著他們一起唱跳，現場歡聲雷動，阿信更在台上高喊「Energy Forever！」
記者朱祖儀／台北報導
五月天演唱會先前找來Energy合體，助他們重新回歸一臂之力；在「5525」巡迴演唱會時，更多次找來Energy當表演嘉賓，串場VCR片段裡，也有一段平行宇宙裡五月天各自發展的故事，看到阿信加入Energy，組成「Energy Y」，沒想到今天阿信單獨到現場助陣Energy，讓「Energy Y」真的成功出道。
阿信今天出場不只和Energy合體嗨唱〈星期五晚上〉，更變身成男團成員之一，跟著牛奶、坤達、阿弟、Toro、書偉一起嗨跳舞步，讓現場氣氛嗨到最高點，最後阿信在離開前，更大喊「Energy Forever！」讓現場的觀眾都聽得非常感動。
Energy團員也頻頻感謝五月天，表示如果沒有五月天去年的邀約，就不會有他們現在的成績，從他們發片一路到現在，非常感謝五月天的幫忙。而今天現場也眾星雲集，除了有五月天阿信擔任嘉賓，藍心湄、阿緯、威廉、吳克群、陽帆老婆Julie、丫頭、蕭秉治、魏嘉瑩，以及自稱是「期間限定迷妹」的坤達老婆柯佳嬿也都到場支持。