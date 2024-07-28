FEniX也瘋漫博！家齊為多租2本漫畫挨餓 浦洋下課急回家玩楓之谷
偶像男團FEniX從選秀節目《原子少年》出道，由夏浦洋、陳峻廷、曹家齊、Max（徐彭臒）及李承隆組成，擁有超高人氣。今（28）日FEniX現身漫博的「橘子嘉年華」，和粉絲們近距離接觸，惹得現場尖叫聲連連。少年們也接受《NOWnews今日新聞》訪問，家齊透露，國中時竟曾為了多租2本漫畫不吃晚餐，浦洋一下課就急著回家玩楓之谷。
記者吳昕蓓／綜合報導
Max是公認的宅男，幾乎所有類型的遊戲都喜歡，不僅如此，喜歡的漫畫類型也廣到不行，「最喜歡的可能是科幻、異能、戀愛、校園等類型」；浦洋則喜歡打手遊，熱愛運動的他最喜歡看運動類型漫畫；而家齊最喜歡RPG遊戲，喜歡熱血、動作冒險、中二等類型漫畫；承隆愛速度感的賽車競速類遊戲，漫畫偏愛少年、冒險、奇幻、科幻風格；峻廷喜歡可以動腦的益智遊戲，特別愛熱血感十足的高校動畫。
少年們為了漫畫瘋起來也是不得了，除了浦洋不會因為看漫畫廢寢忘食之外，他們分享自己過去的經驗，MAX可以為了看漫畫整天不吃飯，承隆也為了追動畫，寧願犧牲睡眠，家齊更自爆：「國中時曾經為了多租2本漫畫不吃晚餐。」
由遊戲橘子代理的新楓之谷是重溫玩家們的回憶，對於少年們來說，楓之谷也是無可取代的經典，身為忠實粉絲的MAX得意表示：「我從第一版只有一種職業的時候就在玩了」，浦洋也笑說，小時候都會急著要回家去破任務，「會被故事線迷住。」
少年們在現場和5位幸運粉絲互動，記者特別訪問到粉絲，她們透露，從FEniX在《原子少年》比賽時就關注少年們，至今已經2年時間，「從他們第一場商業到現在都在支持」，也成功讓偶像記得她們，由於FEniX和7月全新登場的粉絲社群平台「hidol」獨家合作，粉絲們也利用平台更靠近偶像，看到偶像私下的日常生活，「它整個頁面的流暢度都滿好的，設計上也滿直覺，很不錯。」