楊冪新劇再遭炎上！扮村姑「翹蓮花指」倒垃圾？粉絲傻眼：超出戲
37歲的大陸女星楊冪，在戲劇圈表現亮眼，過去還出演多部膾炙人口的經典電影，不過近期楊冪在最新的新劇《生萬物》中扮演的農村婦人，卻被網友嘲諷非常出戲，不僅造型非常假，還有楊冪「翹蓮花指」倒垃圾的動作更被網友大力抨擊：「又一部爛片」、「沒有其他演員可以演嗎？」
記者施以慧／綜合報導
楊冪在以農村為題材的戲劇《生萬物》中，飾演首富之女「寧繡繡」，劇情講述楊冪在經歷變故後成為農婦，用所學知識帶領村中婦女擺脫封建思想，並改變命運。看似新穎的題材本應該大受歡迎，沒想到就在陸媒體曝光楊冪拍攝《生萬物》的漏網照後一切反轉，只見楊冪身穿舊棉襖、挺著肚子，看起來相當樸素，不過她的臉上卻畫了精緻妝容，因此慘遭網友炎上：「太假了。」加上先前流出她在片場中的其他照片，皮膚細緻、白皙的楊冪完全沒有農婦的感覺。
不只如此，楊冪「翹蓮花指」倒垃圾的花絮照流出後也被狠酸超出戲：「造型很適合她，應該是下一部爛片」、「沒有其他演員可以演嗎？找點願意去農村體驗生活的。」不過也有忠實粉絲出面力挺，指出楊冪在劇中的角色設定是千金小姐，是落難後才成為村姑，因此妝容上比起其他人精緻非常合理。
盤點楊冪今年的作品，成績都非常糟糕，像是她先前演出電影《沒有一頓火鍋解決不了的事》，沒想到才上映5天就因票房不佳而慘遭下架，而日前由楊冪主演的《狐妖小紅娘月紅篇》同樣口碑慘澹，甚至演技還遭到吐槽，演藝事業急走下坡，不過也讓外界對她的討論更加熱烈。