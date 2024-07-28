Energy開唱「柯佳嬿到場了」放閃坤達！他突自曝：很多天沒回家
最殺唱跳男團Energy「一觸即發」小巨蛋演唱會在27、28日登場，擁有好人緣的他們，不只後台被花籃塞滿，今日現場更有許多大咖好友到場支持，包括藍心湄、阿緯、威廉、吳克群、陽帆老婆Julie等人，他們的家人、老婆也都到場支持，驚喜的是，昨（27）日柯佳嬿只有花籃到現場，今日則是本人現身力挺，不過坤達卻突然在現場自曝因為演唱會好幾天沒回家，向柯佳嬿甜蜜喊話「今天會回家餵貓。」
記者朱祖儀／台北報導
Energy復出後，宣布在北高兩地開4場演唱會，門票一開賣隨即秒殺，這兩天也湧入上萬粉絲到場支持，還有許多好友送上花籃祝福。昨日就看到柯佳嬿送上花籃和老公坤達曬恩愛，上面寫著「有什麼比全部團員加起來超過200歲的男團，時隔20年復出還要感人的？一起Energy吧！」且署名說自己是期間限定迷妹。
而今天柯佳嬿本人到場看演唱會，坤達就特別介紹「我老婆今天有到現場」，並透露自己因為演唱會，已經好幾天沒有回家了，這段時間都住在唱片公司安排的飯店裡面，覺得柯佳嬿很辛苦。這時場內鏡頭拍到包廂區的柯佳嬿，她害羞地用手遮住臉，由於包廂欄杆擋住她的臉，牛奶就笑說「把欄杆拆掉」，接著坤達感性對柯佳嬿喊話，表示今天演唱會結束就會回家餵貓、清大便、洗碗，感覺得到夫妻間濃濃的情感。
Energy這2場演唱會也幾乎沒有冷場，每個環節都驚喜連連，在最後安可環節，Energy嗨唱最經典的歌曲〈放手〉，5個人甚至還把衣服換成高校制服，阿弟更重現頭巾造型，瞬間把粉絲拉回20多年前的回憶，更加意猶未盡。而Energy「一觸即發」2場台北小巨蛋演唱會都完美落幕，高雄巨蛋場次將在9月7日、8日登場。