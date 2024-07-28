凱米颱風重創農業！農損逾21億 香蕉損失「2億6040萬」最為慘重
受凱米颱風影響，造成農業災情，經農業部農糧署、畜牧司、漁業署彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至今（28）日17時止，農業產物及民間設施估計損失計21億8,288萬元，以雲林縣損失4億2,919萬元(占20%)、屏東縣損失4億236萬元(占18%)、嘉義縣損失3億8,467萬元(占18%)、臺南市損失3億5,417萬元(占16%)、高雄市損失1億7,353萬元(占8%)及南投縣損失1億1,645萬元(占5%)較為嚴重。
記者林莞茜／綜合報導
農產損失部分，農業部估計損失金額13億5,889萬元(含養蜂損失68萬元)，農作物被害面積1萬8,222公頃，損害程度26％，換算無收穫面積4,779公頃，受損作物主要為香蕉，被害面積3,059公頃，損害程度26％，換算無收穫面積801公頃，損失金額2億6,040萬元，其次為番石榴、落花生、梨、木瓜等。
畜產損失估計損失金額2億5,426萬元，受損畜禽主要為雞189萬隻，受損金額2億1,666萬元，其次為鴨、豬、鵝等；漁產損失估計損失金額4億9,683萬元，受損漁產主要為牡蠣，換算災損面積3,141公頃，受損金額1億9,073萬元，其次為虱目魚(含文蛤池工作魚)及淡水長腳蝦等。
而民間設施損失部分，估計損失金額7,290萬元，農業部指出，農田流失及埋沒估計損失金額769萬元，主因農田埋沒4.8公頃，農田流失3.9公頃。農業設施估計損失金額5,017萬元，主因水平棚架網室及塑膠布溫網室損失；畜禽設施估計損失金額169萬元，主因畜禽舍半倒；漁業設施估計損失金額1,335萬元，主要為室外魚塭塭堤及箱網損失。