46歲凍齡女神陳紫函遭粉絲「謝絕合照」！真實原因曝光她直球回應
被盛讚擁有「奶白肌」的46歲凍齡女神陳紫函，日前被巧遇的粉絲謝絕合照，令當時的她好生失望，事後這位粉絲立刻解釋不是不喜歡自己，而是因炎炎夏日被曬到超黝黑，若跟陳紫函合照肯定變「黑白無常」，此話一出讓她哭笑不得，而陳紫函也曝光自己維持肌膚的祕訣。
記者施以慧／綜合報導
對粉絲寵溺出名的陳紫函，也立刻傳授「美肌」絕招：「不要刻意保養，肌膚24小時處於保養品下其實不好，我反而注重清潔，這樣不管是後續塗抹防曬乳或保濕精華時，才能讓肌膚充分獲得吸收，我認為好的調理是飲食與運動雙管齊下，養成自律的生活習慣，保養品輔助，就能維持好氣色。」
陳紫函與老公戴向宇是令人艷羨的神仙眷侶，兩人甚至在結婚8週年之際，一同拍攝「互換婚紗嫁衣」的影片，沒想到影片一出，戴向宇化身「嬌羞新嫁娘」逗樂一票粉絲。事實上，陳紫函與戴向宇因《只因單身在一起》一劇牽起紅線，「當時經紀人只說公司剛簽1位師弟，他剛從新加坡回來拍戲，希望我好好照顧一下，沒想到相處後就慢慢走進了，而後續大家看到的『珍珠耳環』這部劇，就是我們的關係已處於穩定階段的作品。」
而陳紫函不僅擁有漂亮臉蛋，演技實力也被各大劇組肯定，也讓她一直以來戲劇邀約不斷，近期她還受邀加入尚未播出，討論度便超高的古裝輕喜劇《書卷一夢》演出，與劉宇寧、李一桐與祝緒丹合作，陳紫函說：「這是一個新穎的題材，我很榮幸受邀演出，更期待播出後受到大家喜愛！」此外，陳紫函也透露，今年下半年預計也會有其他新作，包括由敖瑞鵬與金珈主演的《鎮魂街之熱血再燃》，以及與周翊然、張予曦一同出演的 《斗羅大陸2》等皆會陸續推出。