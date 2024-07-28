直擊／大馬歌迷為朝聖Energy！「一日快閃台灣」看完演唱會就走
最殺唱跳男團Energy在27、28日一連兩天於台北小巨蛋舉辦「一觸即發」演唱會，不只有許多台灣粉絲到現場支持，也有海外歌迷特別飛來台灣朝聖。Energy的粉絲後援會「馬陸E家」接受《NOWnews今日新聞》採訪，就說有些人專程下午飛來台灣看演唱會，看完之後就直接飛回去了，「就是這麼支持」，希望Energy有一天也到馬來西亞開演唱會，「他們唱多久，我們就支持多久！」
記者朱祖儀／台北報導
「馬陸E家」粉絲透露，他們這個粉絲後援會是最近成立的，不過大多都是從Energy剛出道時就一路支持到現在的老粉絲，只是這次Energy宣布復出，才讓他們這些人重新聚集在一起，也做了很多應援活動，不只砸錢在台北車站買廣告，演唱會前夕他們也在場外做活動，只要抽籤回答簡單問題，就可以拿到免費小禮物，透過這個方式可以讓其他粉絲更了解Energy成員。
粉絲還說，他們的後援會包括馬來西亞、大陸等地的粉絲，大家幾乎都是千里迢迢從國外飛來台灣，就為了要看Energy演唱會。他們表示，有些人會在台灣多玩幾天，也有人看完之後隔天就飛回去，甚至有粉絲專程搭下午的飛機來台灣，看完小巨蛋演唱會之後就直接飛回去了，「就是這麼支持他們！」
粉絲也對Energy喊話，表示馬來西亞正等著他們去開演唱會，也很感謝Energy再復出，讓不同國籍的粉絲可以聚在一起，這次開演唱會也是達成粉絲20年前的願望，「只要他們還能唱，我們就還在」，中間也未曾變心過，一直都很努力為Energy應援。