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奧運女籃／西班牙史詩大逆轉！中國89：90慘遭翻盤　姚明臉色凝重

▲2024巴黎奧運女籃賽事上演一場史詩級的逆轉秀，中國大陸在末節27秒領先5分的情況下被逆轉，最終在延長賽以89：90不敵西班牙，吞下苦澀的一敗。中國主戰中鋒李月汝狂砍31分15籃板，西班牙則以長人Megan Gustafson的29分8籃板為最佳。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運女籃賽事上演一場史詩級的逆轉秀，中國大陸在末節27秒領先5分的情況下被逆轉，最終在延長賽以89：90不敵西班牙，吞下苦澀的一敗。中國主戰中鋒李月汝狂砍31分15籃板，西班牙則以長人Megan Gustafson的29分8籃板為最佳。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2024巴黎奧運女籃賽事上演一場史詩級的逆轉秀，中國大陸在末節27秒領先5分的情況下被逆轉，最終在延長賽以89：90不敵西班牙，吞下苦澀的一敗。中國201公分的主戰中鋒李月汝狂砍31分15籃板，西班牙則以長人Megan Gustafson的29分8籃板為最佳。中國籃協主席姚明在場邊看球，但女將們未能把握優勢，他在場邊臉色凝重。

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中國隊一路領先　卻在末節讀秒時刻被逼平

這一屆奧運中國男籃因為在FIBA世界盃的慘痛失利，沒有拿下資格，因此女籃就成為該國重點關注的項目。此役對上西班牙中國女籃先發五人為王思雨、楊力維、李夢、孫夢然、李月汝，至於211公分的大中鋒韓旭則是在板凳待命。

首節中國隊打得相當強勢，用將近7成的命中率轟出22：12的攻勢領先達雙位數，次節西班牙也嘗試打出反擊，不過中國這一場在禁區的攻防做得太好，李月汝攻下15分，幫助球隊以55：48進入到中場。

易籃再戰後戰局出現變化，西班牙逐漸追趕上來，雙方始終在拉鋸，在末節讀秒時刻中國一度在剩下27秒時以70：75領先，但西班牙突然展開猛烈反擊，Queralt Casas完成三分打，中國隊李夢隨後兩罰一中，雙方3分差。之後Leonor Rodriguez命中三分球還被犯規，有機會完成絕殺，但可惜她沒能投進，比賽進入延長賽。

延長賽西班牙掌控戰局　逆轉取勝

雖然錯失在正規時間終結比賽的機會，但西班牙在延長賽中掌控比賽，在最後1分12秒取得89：84的領先，李月汝在終場前14秒命中三分球，讓雙方回到2分差。之後西班牙喊出暫停，回來之後Leonor Rodriguez被犯規，他兩罰只有一中，之後中國隊選擇快速拿2分，時間剩下4秒，接下來時間被耗掉比賽結束。


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