李珠珢跳錯害羞「摀嘴偷笑」太萌啦！粉絲趁機喊：留下來多練習吧
南韓19歲啦啦隊女神李珠珢憑著「三振舞」爆紅，她在7月27、28日跟著起亞虎啦啦隊「KIA TIGERS CHEERLEADER」參與在台北大巨蛋舉辦的「G!POP流行音樂節」主題日，李珠珢在受訪時透露，對於因為「三振舞」在台灣爆紅感到非常意外，也很感謝多了很多粉絲，今（28）日在YouTube上有32.3萬訂閱人次的「走一日球迷 台湾プロ野球チア」PO出一段李珠珢跳錯范國宸應援曲的影片，害羞模樣再度讓粉絲瘋狂。
記者李欣容／台北報導
知名YouTube頻道「走一日球迷 台湾プロ野球チア」PO出一段李珠珢跳范國宸應援曲的短片，只見李珠珢綁著雙馬尾，跟著音樂熱情應援，表情保持招牌甜美微笑，但眼神不時飄向一旁，影片最後不小心跳錯動作立刻摀嘴笑出來，隨後馬上又恢復應援模式，對著台下比出愛心，也因為應援得太認真了，她不時地用手指按壓鼻子兩側，看起來雖然疲憊但很享受其中。
不少粉絲看到這段影片都留言替李珠珢說話，「印象中范國宸應援，珉貞也是覺得很難，才來兩天真的不用苛責， 話說害羞的李珠珢也很可愛」、「會跳錯是難免的畢竟范國宸的應援曲本來就難跳」、「不是難，是韓援跟台援跳的方式不同，來台的韓援大部份都有說過」，還有人開玩笑說，要她乾脆留在台灣多加練習。
對於自己因為「三振舞」爆紅，李珠珢在賽前記者會中表示驚訝，但因為這樣也多了許多粉絲支持，相當感謝，第一次進到大巨蛋，李珠珢也感覺新鮮：「不只是選手的設施，連啦啦隊的設施也很棒，一進來就被大巨蛋嚇到了。」
許多粉絲也擔心接下來不知道還有沒有機會在台灣見到李珠珢，對於這次海外的交流活動，起亞虎啦啦隊隊長金韓拿表示：「如果之後都能有這樣的交流活動，我們可能會每年都很期待這天，也很希望兩邊球團的合作可以繼續下去。」看來之後還是有機會能在台灣見到李珠珢的。