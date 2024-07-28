紀卜心賣假奶3度認錯難滅火！3舉動形象全敗光爆脫粉潮：心寒了

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先前十盛被消基會點出「奶類標示不清」，掀起熱議，紀卜心後續於7月21日發布品牌聲明，指出店裡販售的「熟成奶茶」乳源是台灣統一鮮乳加上北海道生乳粉與奶精調製，讓粉絲相當震驚，後續又於7月22日公開道歉，而3度致歉是在7月26日，紀卜心發布限時動態道歉，而小吳則是出面發出3分鐘的露臉影片回應。
3度致歉滅不了火 粉絲怒：道歉文複製貼上
粉絲在Dcard上以「對紀卜心感到失望」為題發文，指出自己過去認為她是名非常努力的女孩，但這次在十盛爆出爭議後，紀卜心的一切後續處理方式都讓她感受不到尊重，「只放小吳1個人出來面對風波，自己完全躲在背後，連道歉文都是複製貼上，還扯說什麼不能一起拍影片？你跟小吳不能一起拍，不等於你不能自己拍啊！」並痛批紀卜心只想靠形象賺快錢，割粉絲韭菜。
紀卜心不甩爭議參加派對 網友傻眼直呼沒誠意
其他網友也直呼，重點就在於紀卜心處理問題的方式，「平常業配短影片都拍了，連道歉都跟吳影片內容一模一樣的文字，超級沒有誠意！紀前幾天還去參加性別趴呢」、「小吳人在國外都能拍片道歉了，紀不能嗎？很瞎！丟給另一個承擔的意思？」
遭批態度傲慢又糟糕 網友檢舉紀卜心IG討說法
對此有網友點出紀卜心另1個問題所在：「紀卜心演繹了最糟糕的傲慢態度。」指出雖然小吳的道歉不被買單，但至少有出來道歉，「反之紀小姐繼續什麼事也不做，就轉發限時動態而已？」該名網友也強調已經檢舉紀卜心的IG帳號，並直言，「這種網紅真的要不得，欺騙社會大眾，還想賺社會大眾的錢？」其他網友也聲援回應：「如果我是小吳我會很切心，水深火熱的處理這次的風波，然後她卻還在參加什麼派對」、「小吳至少出事還勇於承擔，紀我是看不懂在幹嘛啦？」