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紀卜心賣假奶3度認錯難滅火！3舉動形象全敗光爆脫粉潮：心寒了

▲十盛爆出爭議至今，小吳（右）與紀卜心（左）已經致歉3次，但紀卜心的處理方式粉絲不買單，難以平息眾怒，粉絲也點出她瘋狂被炎上的3個關鍵，並怒喊脫粉，表示非常心寒。（圖／IG eatzzz7、beauty___wu）
▲十盛爆出爭議至今，小吳（右）與紀卜心（左）已經致歉3次，但紀卜心的處理方式粉絲不買單，難以平息眾怒，粉絲也點出她瘋狂被炎上的3個關鍵，並怒喊脫粉，表示非常心寒。（圖／IG eatzzz7、beauty___wu）

記者施以慧／綜合報導

百萬YouTuber小吳與網紅紀卜心，近期因為飲料店「十盛熟成奶茶專賣店」奶類標示不清頻被炎上，爭議越擴越大，截至今（28）日，兩人已經對外道歉3次，但仍無法平息眾怒，網友認為紀卜心不僅以合法鑽漏洞的方式欺騙消費者，甚至先前還槓上網友刪留言，最後就連道歉也是直接複製小吳的影片內容貼上，傲慢態度讓粉絲直呼：「直接脫粉了！」並指出紀卜心在爭議尚未平息前竟還去參加派對，讓外界無法理解。

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▲紀卜心首度透過官網澄清聲明，後續也有道歉2次，但仍難以平息眾怒。（圖／十盛 Shisheng 臉書）
▲紀卜心首度透過官網澄清聲明，後續也有道歉2次，但仍難以平息眾怒。（圖／十盛 Shisheng 臉書）
奶類標示不清惹議　逃法律漏洞賣假奶

先前十盛被消基會點出「奶類標示不清」，掀起熱議，紀卜心後續於7月21日發布品牌聲明，指出店裡販售的「熟成奶茶」乳源是台灣統一鮮乳加上北海道生乳粉與奶精調製，讓粉絲相當震驚，後續又於7月22日公開道歉，而3度致歉是在7月26日，紀卜心發布限時動態道歉，而小吳則是出面發出3分鐘的露臉影片回應。

▲紀卜心（右）在第3次致歉時以IG限時動態回應，小吳（左）則是露面拍影片致歉，但眼尖網友卻發現紀卜心的回應內容幾乎複製小吳的影片聲明。（圖／IG beauty___wu、eatzzz777）
▲紀卜心（右）在第3次致歉時以IG限時動態回應，小吳（左）則是露面拍影片致歉，但眼尖網友卻發現紀卜心的回應內容幾乎複製小吳的影片聲明。（圖／IG beauty___wu、eatzzz7）
3度致歉滅不了火　粉絲怒：道歉文複製貼上

粉絲在Dcard上以「對紀卜心感到失望」為題發文，指出自己過去認為她是名非常努力的女孩，但這次在十盛爆出爭議後，紀卜心的一切後續處理方式都讓她感受不到尊重，「只放小吳1個人出來面對風波，自己完全躲在背後，連道歉文都是複製貼上，還扯說什麼不能一起拍影片？你跟小吳不能一起拍，不等於你不能自己拍啊！」並痛批紀卜心只想靠形象賺快錢，割粉絲韭菜。

▲紀卜心在爭議尚未平息前參加性別趴，被粉絲得知後再遭到炎上。（圖／IG eatzzz7）
▲紀卜心在爭議尚未平息前參加性別趴，被粉絲得知後再遭到炎上。（圖／IG eatzzz7）
紀卜心不甩爭議參加派對　網友傻眼直呼沒誠意

其他網友也直呼，重點就在於紀卜心處理問題的方式，「平常業配短影片都拍了，連道歉都跟吳影片內容一模一樣的文字，超級沒有誠意！紀前幾天還去參加性別趴呢」、「小吳人在國外都能拍片道歉了，紀不能嗎？很瞎！丟給另一個承擔的意思？」

▲紀卜心（右圖左、左圖左）遭批態度傲慢又糟糕，道歉方式錯誤，網友也指出雖然小吳（右圖右、左圖右）的聲明大家不願買單，不過至少已經露面。（圖／IG eatzzz7）
▲紀卜心（右圖左、左圖左）遭批態度傲慢又糟糕，道歉方式錯誤，網友也指出雖然小吳（右圖右、左圖右）的聲明大家不願買單，不過至少已經露面。（圖／IG eatzzz7）
遭批態度傲慢又糟糕　網友檢舉紀卜心IG討說法

對此有網友點出紀卜心另1個問題所在：「紀卜心演繹了最糟糕的傲慢態度。」指出雖然小吳的道歉不被買單，但至少有出來道歉，「反之紀小姐繼續什麼事也不做，就轉發限時動態而已？」該名網友也強調已經檢舉紀卜心的IG帳號，並直言，「這種網紅真的要不得，欺騙社會大眾，還想賺社會大眾的錢？」其他網友也聲援回應：「如果我是小吳我會很切心，水深火熱的處理這次的風波，然後她卻還在參加什麼派對」、「小吳至少出事還勇於承擔，紀我是看不懂在幹嘛啦？」


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