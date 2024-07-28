洪暐哲為罹癌外公回台灣發展！終於再圓唱跳夢：希望他能來看演出
曾赴韓國練習、大陸出道的洪暐哲，日前因為外公罹癌後決定返台，沒想到因緣際會，嘗試了戲劇演出，拍攝電視劇《免疫屏蔽》，並演唱了主題曲〈牛頓與蘋果〉及戲劇《關於未知的我們》片尾曲〈怪咖〉，讓原本不贊同他再接觸演藝工作的媽媽心態大為轉變，看到兒子演藝成績，相當滿意，洪暐哲說：「回台灣比較快樂，不但與外公感情更緊密，還可以跟媽媽分享工作樂趣。」
記者朱祖儀／綜合報導
洪暐哲憶及剛回台後，媽媽再度三申五令，希望他放棄演藝工作，但因為他還有夢，不想放棄這多年累積的實力，才在因緣際會之下接到戲劇演出邀約，雖然不是夢想中的男團，對他而言卻是一個新的起點，重啟演藝這條路。在沒有工作的日子，洪暐哲則負責照顧外公，背著外公上下5層樓到醫院化療，之後再返家，雖然辛苦，他也甘之如飴，畢竟不希望人生再有遺憾。
而洪暐哲今年也將推出唱跳歌曲，雖然不是以男團身份，但也終於將唱跳夢實現，日前於台南「將軍吼夏日音樂節」表演了一首〈蒙娜麗莎〉圈粉無數，也讓他對即將在8月18日舉辦的生日演唱會更有信心。不過在練習之餘，外公身體狀況的惡化卻令他憂心不已。
洪暐哲說自己飽受前庭神經炎之苦，常常在表演前都必須吃藥打針來減輕症狀，不過自己還年輕承受得住。但外公因為攝護腺癌末期，又高齡85歲了，無法承受化療副作用的痛苦，決定放棄標靶治療，身體狀況很不好，所以他很希望外公今年能夠親眼看到他在台上的樣子，洪暐哲說：「一路上家人對我的包容及疼愛太多了，今年的生日願望我只希望外公可以趕快好起來！」至於演唱會的準備，洪暐哲透露除了將演唱近20首歌曲，還準備了很多跟以往不同的表演，給粉絲一大驚喜。