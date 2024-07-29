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奧運網球／納喬對決！Nadal 2：1晉級　與Djokovic第60次交手來了

▲「蠻牛」Rafael Nadal今（28）日在巴黎奧運網球男單賽事出戰，面對的是32歲的匈牙利老將Fucsovics Marton，雙方激戰打滿3局，Nadal最終以6：1、4：6、6：4取勝，這也意味著他和「喬帥」Novak Djokovic生涯的第60次對決即將在五環賽場上演。（圖／美聯社／達志影像）
▲「蠻牛」Rafael Nadal今（28）日在巴黎奧運網球男單賽事出戰，面對的是32歲的匈牙利老將Fucsovics Marton，雙方激戰打滿3局，Nadal最終以6：1、4：6、6：4取勝，這也意味著他和「喬帥」Novak Djokovic生涯的第60次對決即將在五環賽場上演。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

「蠻牛」Rafael Nadal今（28）日在巴黎奧運網球男單賽事出戰，面對的是32歲的匈牙利老將Fucsovics Marton，雙方激戰打滿3局，Nadal最終以6：1、4：6、6：4取勝，這也意味著他和「喬帥」Novak Djokovic生涯的第60次對決即將在五環賽場上演。

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昨天晚上才打雙打　Nadal體能面臨考驗

Nadal在今天凌晨他和Carlos Alcaraz組成雙打，迎戰阿根廷第6種子Maximo Gonzalez／Andres Molteni，激戰2局後以7：6（4）、6：4直落二擊敗對手，順利闖進16強。

不過賽後Nadal卻對賽程安排頗有微詞，因為她在當地時間隔天下午2：00就要出賽單打，這對於已經38歲、身上又有大大小傷病的他來說，體能是一大挑戰。

3盤擊敗Marton　Nadal晉級對決Djokovic

Nadal生涯曾奪下22座大滿貫冠軍，在五環殿堂上他也取得驚人成就，2008年北京奧運男單奪金，2016年里約奧運男雙奪金，也完成了過去只有美國名將Andre Agassi完成過的金滿貫成就。

這一次奧運男單籤表出爐後，Nadal和Djokovic狹路相逢，雙方在次輪就有機會交手，稍早後者已經擊敗Matthew Ebden，所以今天只要Nadal也晉級，他們生涯的第60場對決應該就會上演，Djokivic以30勝29敗稍微佔優。

此役首盤Nadal完全掌控局面，以6：1強勢先下一盤，不過次盤Marton狀態提升，一度領先3局，雖然Nadal在盤末一度破發追成4：5，但還是以6：4丟掉，讓對手扳平。關鍵決勝局，Nadal率先在第5局破發，取得4：2領先，比賽進入尾聲，他展現大滿貫冠軍的沉穩，在拿到領先後就穩穩掌握，沒有再給到Marton機會，6：4帶走勝利。

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