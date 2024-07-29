奧運快評／林昀儒、陳思羽不當軟柿子　衝擊中國霸主地位贏得尊重

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上一屆奧運中國意外輸給日本，讓水谷隼和伊藤美誠奪得桌球混雙金牌，這一次他們相當重視這個項目，對於奪回金牌志在必得，在奧運前還在四川閉關訓練了一個月，希望將狀態提升到最佳水準。
昨天傳來日本早田希娜／張本智和落敗的消息，中國少了一個大敵，自然是歡欣鼓舞。不過今天面對我國林昀儒／陳思羽，王楚欽／孫穎莎反而開賽打得綁手綁腳，以7：11先丟一局。第二局陳思羽在一些機會球上把握的比較不好，林陳配6：11被對手追回一局。
第三局林昀儒／陳思羽找回第一局的那種連貫攻勢，在中段拉開分數，以11：6再下一城。非常關鍵的第四局，雙方拉鋸到5：5，但在這之後中華隊組合幾次機會沒把握，反而王楚欽在幾次拉鋸中都打出漂亮的致勝球，讓中國以11：追成了2：2。
第5局林昀儒和陳思羽有點丟分丟太快，雖然盤末持續追分，但還是被對手以11：9拿下，兩邊士氣上也出現逆轉。第6局，處於局數2：3落後的林陳二人就有點氣力放盡了，最終以3：11的懸殊比數敗下陣來。
莎頭被贏得驚險 中媒：其他國家已不再是軟柿子
總結這一場比賽，孫穎莎／王楚欽確實在各方面技高一籌，開賽落後主要是因為兩人打得太安全、太小心，沒有放開來打，使得兩人過去暴力攻擊型球風施展不開，另外孫穎莎也需要一些時間來適應中華隊的發球。不過一旦他們擺穩心態，並且將手感打熱，林昀儒和孫穎莎也就沒什麼太好方法了。
不過中媒也肯定這一場比賽林昀儒和陳思羽的發揮，《網易體育》總結這一次莎頭陷入苦戰的原因，包括：背負太大壓力，打得不夠積極；技戰術使用混亂，擺短控制不住，又不敢長球相持，屢屢退台打不出優勢；而最重要的是中國以外的球員能力確實提升了，今天林昀儒／陳思羽展現強烈衝擊力，證明不再是任人拿捏得「軟柿子」。
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