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奧運男籃／「詹杜合體」美國眾神覺醒　大勝反而映襯Embiid的落寞

▲美國男籃「詹杜合體」，LeBron James攜手Kevin Durant攻下44分，兩人率隊打爆塞爾維亞，這支球隊在攻防兩端都無懈可擊。（圖／翻攝自USA Basketball）
▲美國男籃「詹杜合體」，LeBron James攜手Kevin Durant攻下44分，兩人率隊打爆塞爾維亞，這支球隊在攻防兩端都無懈可擊。（圖／翻攝自USA Basketball）

記者黃建霖/綜合報導

如果要定義北京奧運後的美國男籃，Kevin Durant這個名字肯定是一個合適的答案之一。在小腿傷癒回歸後的首戰，「死神」就揮舞著他的鐮刀，KD今晚面對塞爾維亞，只投丟1球，全場出賽16分鐘就攻下23分，許多出手都是頂人強投，他的得分不僅致命、還摧毀塞爾維亞的信心。而LeBron James在20年後依舊還是像LeBron James一樣打球，全場拿到21分7籃板9助攻，13投9中，攻防兩端全新投入參與，彷彿回到邁阿密時期那樣，作為完美的茅點和堅實的盾。110：84，美國隊在巴黎奧運首戰向其他世界強權發出了強而有力的訊息。

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這一場比賽美國隊先發五虎為Stephen Curry、Jrue Holiday、Devin Booker、LeBron James和Joel Embiid，這是一套他們比較有信心的主力陣容，不過開賽球隊打得不太專注，被鬥志高昂的塞爾維亞轟出10：2的攻勢。喊出暫停後，美國隊靠著Curry和Booker的兩記外線追趕上來，反倒回敬一杯12：2的攻勢，第一節末KD終於上場，他一上來就命中三分球，幫助美國隊打出氣勢，以25：20在首節領先。

次節Durant繼續命中跳投，準到自己都笑了，幫助美國隊持續拉開到雙位數領先，他上半場出賽8分多鐘，8投全中攻下21分，狀態好到讓人目瞪口呆，不像是因傷休息了一段時間的人，LeBron James則得到12分，兩人前兩節合計13投13中。

▲Kevin Durant擺脫小腿傷勢，上半場僅出賽8分39秒，8投全進，貢獻21分。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kevin Durant擺脫小腿傷勢，上半場僅出賽8分39秒，8投全進，貢獻21分。（圖／美聯社／達志影像）
Embiid找不到狀態　持球核心打法不適合美國隊

本場比賽前段「最悶」的球員自然還是Embiid，整個進攻端感覺都不對，動作變形、罰球不進，如果不是兩個老將撐著，美國隊很有可能在中場是要落後的。在熱身賽期間，之所以一直有過要將Embiid拉下替補的聲音，並不是毫無緣由的，但主帥Steve Kerr為了團隊考量一直堅持他的地位。

Embiid的問題也很簡單，如果作為一支球隊的進攻核心，他消化球權和製造進攻機會的能力，肯定比Anthony Davis和Bam Adebayo好，但在一支全明星球隊球隊中，他不適應扮演配角，但能力又無法向Jokic一樣，讓一支球隊以他為核心取得成功，這就讓他的角色顯得十分尷尬。

今天Embiid不是沒有想過要幫隊友做掩護，嘗試去扮演藍領角色，但這和他的打法格格不入，也無法展現自己的優勢。並不是他沒有這個意願，而是他的打法確實沒有那麼適合這支球隊。如果未來情況還是持續，Kerr和教練團，確實必須去以團隊最大利益做出決定，畢竟拿下金牌才是最重要的任務。

▲Joel Embiid在美國隊的問題是，如果作為一支球隊的進攻核心，他消化球權和製造進攻機會的能力，肯定比Anthony Davis和Bam Adebayo好，但在一支全明星球隊球隊中，他不適應扮演配角，但能力又無法向Jokic一樣讓一支球隊以他為核心取得成功。（圖／美聯社／達志影像）
▲Joel Embiid在美國隊的問題是，如果作為一支球隊的進攻核心，他消化球權和製造進攻機會的能力，肯定比Anthony Davis和Bam Adebayo好，但在一支全明星球隊球隊中，他不適應扮演配角，但能力又無法向Jokic一樣讓一支球隊以他為核心取得成功。（圖／美聯社／達志影像）
美國男籃「防守」是招牌　堅壁清野＋轉換快攻=贏球保證

首場比賽，美國隊整個團隊並沒有進入最好的化學反應，整體而言還是更偏向個人能力和機遇戰，這其實也是外界熟悉的美國男籃。而他們之所以能在國際賽展現統治力，憑藉的其實是出色的運動能力，以此帶動的強力防守。今天塞爾維亞的外線很多頂人強投，因為美國隊的輪轉、協防和回位速度實在太快，一旦你失誤和命中率下降，立刻就是快速轉換，James和Anthony Edwards這種強壯的跳跳人跑在前面，拉都拉不下來。

塞爾維亞下半場試圖追分，但這支美國隊已經補上過往為人詬病的禁區缺點，如果說Embiid打先發有什麼優點，那就是板凳席上有了AD和Adebayo可以擺出「兩大陣容」，當他們和Holiday、Edwards一起上場時，這支球隊的防守強度就能拉高到一個十分恐怖的層次。在下半場比賽，美國隊就是靠著這個陣容在場上時，頂住了塞爾維亞的反攻。

Durant今晚9投8中，三分球5投5中，上場16分鐘攻下23分，他仍然還是那個「死神」，那個國際賽大殺器。FIBA史上最佳國際球員，可能不是一種誇飾的說法。

▲LeBron James、Stephen Curry和Kevin Durant三人珍貴合影，美國男籃的三巨頭。（圖／翻攝自USA Basketball）
▲LeBron James、Stephen Curry和Kevin Durant三人珍貴合影，美國男籃的三巨頭。（圖／翻攝自USA Basketball）

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