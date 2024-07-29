奧運現場／麟洋配2連勝！三局大戰拍落丹麥組合 有望突破死亡組
台灣黃金男雙「麟洋配」李洋／王齊麟今（29）日在巴黎奧運羽球小組賽第二戰，對決世界排名第2的丹麥組合Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen，「麟洋配」一度陷入苦戰，但經過三局大戰，終場麟洋配一鼓作氣，以21：15、19：21、21：15收下勝利，很有機會從「死無之組」突圍。
特派記者路皓惟/巴黎報導
賽前雙方共交手過8次，麟洋配取得5勝佔優勢。在巴黎奧運小組賽次戰碰頭，對晉級至關重要。首局麟洋配打出一波7：0攻勢，以11：6領先進入技術暫停。暫停後，面對丹麥組合的追分，麟洋配穩扎穩打，以21：15順利搶下首局。
次局戰況拉鋸，李洋／王齊麟連取4分，但隨後又連丟4分，以9：11落後進入暫停。下半局麟洋配一直處於落後局面，丹麥組合掌握比賽節奏，不過麟洋配急起直追化解4個局點，追到1分差距，但可惜還是功虧一簣，以19：21讓出一局。
決勝第三局，麟洋配迅速調整狀況，一口氣連拿5分，帶著11：7進入暫停。回到球場後，麟洋配穩住領先優勢，並持續壓制對手，擴大至18：10領先，最終麟洋配強勢以21：15拿下比賽勝利。
「麟洋配」所屬的D組被稱為是「死亡之組」，在小組賽先後擊敗日本小林優吾／保木卓朗、丹麥丹麥組合Kim Astrup／Anders Skaarup Rasmussen後，接下來將要碰上中國劉雨辰／歐烜屹、和美國邱愷翔／Joshua Yuan，很有機會突破「死亡之組」。