奧運桌球／超狂反手擰球！林昀儒拉尾盤4：1勝Afanador晉級32強

台灣桌球一哥林昀儒今(29)日在男單64強碰上波多黎各選手Brian Afanador，林昀儒渡過比賽前段的亂流，越打越順，最終4：1獲勝，32強將對決羅馬尼亞選手Eduard Ionescu。 我是廣告 請繼續往下閱讀 林昀儒稍早才在混雙出賽，最終惜敗給中國。稍做休息後又提拍上陣，似乎狀態還沒完全恢復，首局先陷入5：6落後才急起直追，連拿6分，逆轉拔頭籌。第2局林昀儒又是先陷入2：6落後，雖然再度反撲，化解3個局末點，但關鍵時刻殺球失誤，讓Eduard Ionescu以14：12扳平戰局。林昀儒越打越順熱機完成後的林昀儒越打越順手，尤其反手擰球讓Eduard Ionescu難以招架，第3、4局皆以11：6勝出，取得聽牌優勢。關鍵第五局，林昀儒不給Eduard Ionescu反撲的機會，在2平時連拿9分，只花了44分鐘就收下勝利。更多「2024巴黎奧運」相關新聞。奧運籃球／夢幻隊無敵！KD和詹皇輪流開火 擊潰塞爾維亞開胡奧運現場／周天成11：2猛攻打趴墨西哥Garrido 直落二奪本屆首勝奧運射箭／中華女團差點扳倒金牌十連霸南韓！錯過這個點成大關鍵奧運桌球／被鄭怡靜輾壓告別奧運 喀麥隆老將是專職律師還做公益