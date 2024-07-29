奧運現場／謝淑薇睽違12年奪勝！2小時激戰直落二挺進女雙16強
台灣網球一姐謝淑薇睽違12年重返五環殿堂，本屆謝淑薇與20歲小將曹家宜搭檔，今（29）日在32強對戰羅馬尼亞組合Irina-Camelia Begu／Monica Niculescu，經過2小時的激戰，終場謝淑薇／曹家宜以7：6、7：5直落二獲勝，拿下久違12年的奧運勝利，順利挺進女雙16強。
特派記者路皓惟/巴黎報導
今年是謝淑薇生涯第二度參戰奧運，2012年倫敦奧運她在女單首輪落敗，女雙則與莊佳容搭檔止步8強，2016年里約奧運臨時退賽。今年謝淑薇以女雙世界排名第2取得奧運門票，並選擇與20歲曹家宜搭檔。
在本次奧運之前，謝淑薇與曹家宜在WTA布拉格女網賽備戰。今日女雙首輪第一盤，雙方打得相當激烈，前10局互相保發，第11局羅馬尼亞組合率先破發，但第12局謝淑薇／曹家宜回破，進入搶七局，台灣組合靠著開局連拿3分奠定勝基，以7：2拿下，耗時63分鐘先下一城。
第二盤雙方前2局各自保發，第3局謝淑薇與曹家宜率先破發，接下來各自保發，直到第10局遭羅馬尼亞組合破發，雙方戰成5：5平手。關鍵的第11局，台灣組合成功破發，並在第12局保住發球局，以7：5直落二拿下勝利。
在挺進女雙16強之後，謝淑薇和曹家宜下一戰的對手將是波蘭與烏克蘭之間的贏家。