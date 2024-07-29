我在巴黎奧運／好想贏韓國！台韓後勤大對決　韓流全方位席捲世界

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韓國的成功絕非偶然，除了運動員的卓越表現，背後還有一支強大的後勤團隊。「韓國之家」不僅提供了完善的設施，還藉由這一場世界級國際綜合體育賽事推廣韓國文化；團隊設有專業的醫療團隊、營養師和心理輔導專家，確保每一位韓國選手都能在最佳狀態下參賽。
除了體育上的卓越成就，韓國還利用「韓國之家」向全世界展示了其豐富的文化。今年在巴黎，韓國文化體育觀光部和大韓體育會共同舉辦了一系列活動，包括韓服時裝秀、K-pop表演和韓國美食展覽等，這些活動不僅吸引了大量遊客，還讓他們深入了解韓國文化的魅力。
據特派記者實際探訪，韓國觀光公社與韓國跨國娛樂公司HYBE合作，在「韓國之家」內展示BTS防彈少年團、SEVENTEEN等K-pop明星的照片，並設有K-pop流行舞蹈課程。此外，韓國國家芭蕾舞團在巴黎的演出，將經典芭蕾與韓國傳統音樂融合，這些藝文活動吸引大量韓粉，讓外界看見韓國強勁的體育實力，也從不同層面上激發了人們對韓國文化的興趣。
韓國在奧運會上的成功，不僅是運動員個人努力的結果，更是強大後勤團隊和文化影響力的體現。完善的後勤支援系統，確保運動員能夠在最高殿堂發揮最佳表現；而文化的推廣，則讓世界看到了韓國的多樣性和魅力，這也是韓流能夠席捲全世界的原因。
奧運也是文化競技場 台灣後勤全面提升
韓國在各個層面上都有驚人的進步，令人不禁對他們刮目相看。今年，中華代表隊的後勤團隊資源也大幅提升，在巴黎設置膳食公寓、運動中心和物理診療所等設施，為台灣健兒提供了全方位的照顧。
本屆奧運中華代表團後勤資源全面到位。體育署透過外交部及駐法國代表處的協助，在勒瓦盧瓦市（Levallois）免費租用市立運動中心，讓選手的訓練條件更加完善。特別是膳食公寓，提供了道地的台灣美食，如紅燒牛肉麵、牛丼和豬丼，深受選手們的喜愛。這些熟悉的家鄉味，讓選手們在異鄉也能感受到家的溫暖，為他們在比賽中注入更多的力量和信心。體育署署長鄭世忠也承諾，未來將中繼站列為亞運、奧運的標配。
「好想贏韓國」是很多球迷心中的渴望。走出「韓國之家」，我不禁思考，體育競技不僅僅是力量和技術的較量，更是文化和國家形象的展示。韓國的成功告訴我們，只有在各方面都做到極致，才能實現卓越。而這正是值得借鑒和學習的地方，也才能真正讓世界看見台灣！
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