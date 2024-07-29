奧運吸金、這群人卻擔心「嘸頭路」！巴黎加強取締性產業

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報導提到，法國法律規定，從事性產業本身並不違法，但強迫他人下海、剝削卻屬刑事罪行；然而，如果性工作者沒有證件，情況就會更加複雜。 以該位匿名受訪者為例，7年前來到法國，離婚後本來希望從事家庭清潔工作，但求職不順，最終只能下海，以1次30美元甚至更便宜的價格出售服務：「因為他們沒有錢，我也沒有」。患有乳癌的她，很害怕自己會被逮捕，並被送回中國，聲稱在那裡她得不到好的醫療服務。
上述顯然不是唯一的例子，報導指出，在巴黎市中心一個原先聚集許多性工作者的地區，一名已從事性產業22年的50歲女子聲稱，受到奧運維安措施、封路和限制行人等影響，舊客無法進入禁區，而且她也不認為遊客會光顧她們，只能考慮先離開巴黎。
早在奧運正式登場前幾個月，就有非營利組織指控法國警方嚴厲打擊性工作者，認為性工作者不應該被汙名化，對於法國政府擔心奧運期間、首都性產業將更活躍一事，該組織也反駁稱：「性工作者並沒有大量抵達巴黎，因為在奧運登場之前，巴黎的住宿費用就已不斷上漲，她們被迫去其他城鎮工作。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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