凱米颱風釀湖南慘重災情！土石流奪15命 湘江形成今年第4號洪水
凱米颱風（中國譯格美颱風）登陸中國後，雖減弱為熱帶性低氣壓，但其環流以及廣泛的外圍雲系深入內陸，不僅造成福建、廣東、浙江等沿海省份遭遇洪水，湖南也傳出慘重災情，發生土石流釀15死的悲劇，還因湘江水位飆漲，出現堤壩決口險情。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合中媒報導，自26日以來，受凱米颱風外圍雲系影響，湘南、湘東出現強降雨，郴州、株洲、衡陽、湘潭等地受災，部分山區發生山洪災害，導致房屋倒塌或受損。7月28日上午8點18分，湖南衡陽南嶽區壽岳鄉岳林村因山洪導致山體滑坡，沖垮一棟民房，21人受困。經過搶救後，確認其中15人罹難，6人受傷。
受強降雨影響，湘江支流耒水、洣水、涓水、永樂江出現超警戒水位洪水，部分河段出現超保證水位。湘江湘潭水文站28日晚間19點22分，水位漲至警戒水位38公尺，達到洪水編號標準，形成湘江今年第4號洪水。
受湘江的一級支流涓水水位上漲影響，28日深夜，湘潭市湘潭縣易俗河鎮四新堤發生決口險情，決口先是20公尺寬，後來進一步擴大到50公尺寬，中國國家防總工作小組連夜趕赴現場，展開人員轉移和搶險除險工作。
截至29日凌晨，湖南省市縣政府迅速調集力量，出動逾600名士兵，攜帶超過60艘舟艇，200餘名救難人員攜帶110台專業裝備，持續進行搶險救援。
湖南省水文部門並警告，未來1至2天，湘中、湘北部分地區、湘西部分地區將出現暴雨到大暴雨，局部有特大暴雨，湘江幹流下游或將迎來超保證水位洪水，需要加強防範。