熱帶擾動雲系接近台灣！今起雨連炸3天 吳德榮：午後防大雷雨
熱帶擾動雲系今（29）日已在台灣東側海面上，伴隨降水回波正在接近中。氣象專家、中央大學大氣系兼任副教授吳德榮透露，今日各地水氣增多，轉為有局部陣雨或雷雨的天氣，一直到週三水氣仍多，午後西半部有局部「大雷雨」發生的機率。
記者賴禹妡／綜合報導
吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄中指出，昨日各地區最高氣溫已回到36至38度，截至今日清晨4時43分，各地區平地最低氣溫約在23至25度，北部23.8度，中部24.0度，南部24.5度，東部22.5度。
吳德榮表示，今日清晨熱帶擾動雲系已在台灣東側海面上，伴隨降水回波正在接近中。而最新歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今日熱帶擾動雲系通過台灣附近，水氣增多，各地轉為有局部陣雨或雷雨的天氣，午後「大雷雨」發生的機率提高。
明日、週三水氣仍多，午後西半部有局部「大雷雨」發生的機率，其餘時間各地多雲時晴、偶有局部短暫陣雨。今、明日氣溫微降、仍偏熱，今日各地區氣溫為北部24至36度，中部24至36度，南部25至36度，東部23至34度。
吳德榮也提醒，最新模式模擬顯示，週四至週日各地晴朗炎熱，要注意防曬、防中暑；另外，大氣仍不穩定，午後近山區有強對流發展，擴展至部分平地，仍有局部「大雷雨」發生的機率。