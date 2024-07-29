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奧運籃球／Kevin Durant23分打爆塞爾維亞！詹皇賽後狂讚表現超棒

▲Kevin Durant擺脫小腿傷勢，上半場僅出賽8分39秒，8投全進，貢獻21分，帶領美國隊開胡。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kevin Durant擺脫小腿傷勢，上半場僅出賽8分39秒，8投全進，貢獻21分，帶領美國隊開胡。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

Kevin Durant回來了！美國男籃在今（29）日巴黎奧運首戰以110：84大勝由Nikola Jokic領軍的塞爾維亞，「死神」Kevin Durant歸隊，他替補上陣攻下23分，加上「詹皇」LeBron James全能身手，也搶下21分7籃板9助攻1抄截，美國隊有好的開始，賽後詹皇表示：「這是我們迄今為止打得最好的一場比賽，我認為他們很早就考驗了我們。我們基本上神色自若。第二陣容上場，也對比賽有巨大提升。」此外，他更稱讚KD全面身手，即便他因小腿傷勢，熱身賽一場未打，詹皇說：「如果你看了他的訓練，他所做的一切都是在比賽速度之下完成，他出場就馬上進入狀態並不令人驚訝，但有他在身邊真是太棒了。」

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詹皇給予鼓勵　美國隊火力全開

在熱身賽不敗的美國隊有了好的開始，這場比賽完全上半場只有男人扛得住，那就是「KD」，他甚至還投進上半場前最後一球，還是高難度的後仰跳投。

35歲的KD是3屆奧運金牌得主，也是美國隊史得分王，本屆有望尋求成為史上唯一贏得4面奧運金牌的男籃球員，他雖然因小腿拉傷在拉斯維加斯訓練營無法出賽，也沒有參加任何一場熱身賽，甚至還傳出將遭到陣前換將，但他很可能會是美國隊「秘密武器」。

KD此仗替補上陣，上半場8投全進沒有失手紀錄，猛轟21分，詹皇12分、5助攻和3籃板，美國隊無法拉開比數，但在KD外線完全打開的狀況下，強勢逆轉戰局，並且克服開局落後，半場結束58：49領先塞爾維亞。美國隊在第三節更是拉開比數，帶著領先20分左右的分差，讓塞爾維亞苦苦追趕。

KD全場攻下23分，詹皇更繳出21分、9助攻、8籃板的準大三元好成績。Jokic雖然打下20分、8助攻和5籃板，但塞爾維亞防守也擋不了美國大軍，吞下首敗。

美國隊在這次巴黎奧運小組賽和塞爾維亞、南蘇丹、波多黎各同組，衛冕軍戰勝塞爾維亞後，接下來將再戰南蘇丹、波多黎各，若無意外，很有機會3連勝直接挺進8強。

賽後詹皇表示：「這是我們迄今為止打得最好的一場比賽，我認為他們很早就考驗了我們。我們基本上神色自若。第二陣容上場，也對比賽有巨大提升。」

此外，詹皇更稱讚KD全面身手，即便他因小腿傷勢，熱身賽一場未打，詹皇說：「如果你看了他的訓練，他所做的一切都是在比賽速度之下完成，他出場就馬上進入狀態並不令人驚訝，但有他在身邊真是太棒了。」


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