奧運籃球／Kevin Durant23分打爆塞爾維亞！詹皇賽後狂讚表現超棒

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在熱身賽不敗的美國隊有了好的開始，這場比賽完全上半場只有男人扛得住，那就是「KD」，他甚至還投進上半場前最後一球，還是高難度的後仰跳投。
35歲的KD是3屆奧運金牌得主，也是美國隊史得分王，本屆有望尋求成為史上唯一贏得4面奧運金牌的男籃球員，他雖然因小腿拉傷在拉斯維加斯訓練營無法出賽，也沒有參加任何一場熱身賽，甚至還傳出將遭到陣前換將，但他很可能會是美國隊「秘密武器」。
KD此仗替補上陣，上半場8投全進沒有失手紀錄，猛轟21分，詹皇12分、5助攻和3籃板，美國隊無法拉開比數，但在KD外線完全打開的狀況下，強勢逆轉戰局，並且克服開局落後，半場結束58：49領先塞爾維亞。美國隊在第三節更是拉開比數，帶著領先20分左右的分差，讓塞爾維亞苦苦追趕。
KD全場攻下23分，詹皇更繳出21分、9助攻、8籃板的準大三元好成績。Jokic雖然打下20分、8助攻和5籃板，但塞爾維亞防守也擋不了美國大軍，吞下首敗。
美國隊在這次巴黎奧運小組賽和塞爾維亞、南蘇丹、波多黎各同組，衛冕軍戰勝塞爾維亞後，接下來將再戰南蘇丹、波多黎各，若無意外，很有機會3連勝直接挺進8強。
賽後詹皇表示：「這是我們迄今為止打得最好的一場比賽，我認為他們很早就考驗了我們。我們基本上神色自若。第二陣容上場，也對比賽有巨大提升。」
此外，詹皇更稱讚KD全面身手，即便他因小腿傷勢，熱身賽一場未打，詹皇說：「如果你看了他的訓練，他所做的一切都是在比賽速度之下完成，他出場就馬上進入狀態並不令人驚訝，但有他在身邊真是太棒了。」
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