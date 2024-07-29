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分科測驗成績7/29公布「將寄通知簡訊」　網路複查8/1下午5時止

▲113學年度分科測驗今日上午9時公布成績以及各科5標，網路複查申請期限直到8月1日下午5時為止。（示意圖／NOWnews資料照）
▲113學年度分科測驗今日上午9時公布成績以及各科5標，網路複查申請期限直到8月1日下午5時為止。（示意圖／NOWnews資料照）

記者林則澄／台北報導

113 學年度分科測驗成績今（29）日上午9時公布，考生可至大學入學考試中心網站「113 分科測驗試務專區」查詢，若在報名資料填寫手機號碼者將收到通知簡訊，不過由於此前颱風「凱米」來襲停班停課，導致成績單延後寄達通訊地址，另外如欲申請複查，請在8月1日下午5時前透過網路提出申請，並於期限完成手續與繳費，逾期概不受理。

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大考中心表示，113學年度分科測驗成績統計資料今日公布在官方網站「113 分科測驗試務專區」，包括各科級分人數百分比累計表與「頂標」、「前標」、「均標」、「後標」、「底標」5項成績標準，並且同步提供到考任一考科的所有考生，學測各個考科 60 級分制下的級分人數百分比累計表，查詢服務開放至8 月31 日止。

大考中心指出，分科測驗成績公布當日上午，提供手機簡訊通知成績的服務，凡在報名資料填寫行動電話號碼的考生，將會收到0911-511-467 手機號碼發送的通知簡訊

但若行動電話號碼設定拒收企業簡訊者將無法收到簡訊，當日亦會另以電子郵件傳送集體報名單位所屬集體報名考生的成績。

大考中心提到，個別報名與集體報名考生，分科測驗成績單均郵寄至通訊地址，但因此前颱風「凱米」來襲停班停課，導致印製成績單有所延遲，亦會延後寄達通訊地址，敬請諒解，如有相關問題，請於上班日上午 9 時至下午5時，致電02-23661416轉608洽詢，申請補發成績通知單自7月30日起至 8 月1日止，逾期不予受理。

大考中心說明，考生如對考試成績疑義且欲申請複查，請於今日上午9時至8月1日下午5時止，前往官方網站「113 分科測驗試務專區」註冊或登入考生專區，使用「申請成績複查」功能，登錄申請複查相關資料，請於期限完成申請手續與繳費，逾期概不受理，成績複查結果通知書將於8月8日寄發，當日上午9時起提供網路查詢。

另外，大學考試入學分發委員會也在今日中午公布今年分發入學招生名額（含回流名額）、採計組合成績人數累計表與最低登記標準，考生可據資料推估落點，8月1日起至4日上網選填志願，8月15日放榜。

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