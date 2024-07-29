分科測驗成績7/29公布「將寄通知簡訊」　網路複查8/1下午5時止

我是廣告 請繼續往下閱讀
大考中心指出，分科測驗成績公布當日上午，提供手機簡訊通知成績的服務，凡在報名資料填寫行動電話號碼的考生，將會收到0911-511-467 手機號碼發送的通知簡訊
但若行動電話號碼設定拒收企業簡訊者將無法收到簡訊，當日亦會另以電子郵件傳送集體報名單位所屬集體報名考生的成績。
大考中心提到，個別報名與集體報名考生，分科測驗成績單均郵寄至通訊地址，但因此前颱風「凱米」來襲停班停課，導致印製成績單有所延遲，亦會延後寄達通訊地址，敬請諒解，如有相關問題，請於上班日上午 9 時至下午5時，致電02-23661416轉608洽詢，申請補發成績通知單自7月30日起至 8 月1日止，逾期不予受理。
大考中心說明，考生如對考試成績疑義且欲申請複查，請於今日上午9時至8月1日下午5時止，前往官方網站「113 分科測驗試務專區」註冊或登入考生專區，使用「申請成績複查」功能，登錄申請複查相關資料，請於期限完成申請手續與繳費，逾期概不受理，成績複查結果通知書將於8月8日寄發，當日上午9時起提供網路查詢。
另外，大學考試入學分發委員會也在今日中午公布今年分發入學招生名額（含回流名額）、採計組合成績人數累計表與最低登記標準，考生可據資料推估落點，8月1日起至4日上網選填志願，8月15日放榜。