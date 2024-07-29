李亦伸專欄／美國男籃為什麼不讓Jayson Tatum上場？他有這麼弱嗎

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這很正常，網友、鄉民、球迷也不需要如此大驚小怪，一場比賽用「10人輪換」已經是上限，除非比賽還有意外，需要用到第11人當奇兵，改變比賽節奏，做為關鍵好牌出手，否則Steve Kerr不會在最後3-5分鐘垃圾時間把Jayson Tatum送上場，這是另一種「尊重」。
我的看法是：
1、Kevin Durant傷癒替補出賽，他取代Jayson Tatum位置，基本上Steve Kerr心裡有底，也應該早已經跟Jayson Tatum溝通過，這是執教NBA球星組成美國男籃必須要有的格局和預判。
2、在眾星雲集美國隊，贏球第一，其他都要拋下，即使是坐滿板凳，這是做為美國隊一員和團隊至上觀念下，唯一要具備的專業和敬業態度。
3、美國隊基本上就是「10人輪換」，這已經是贏下比賽、團隊至上的基本盤和上限，除非老美打出30-40分以上大勝，否則不會有12人都輪流上場情況。
4、Jayson Tatum沒上場跟球技、能力、他比其他人差無關，這是戰略和用人考量，Steve Kerr如果要讓每個球員都上場，打爽打滿，那麻煩只會更多，比賽更容易失控。
5、針對不同對手，不同針對性防守、對位、戰略，未來老美每場比賽很可能都會有1-2人坐滿板凳，不是只有Jayson Tatum。
6、對Jayson Tatum最好、最尊重做法和調度就是這場不打，不是在最後幾分鐘讓他上場，我相信每個美國隊球員都有這種共識和凝聚力，因此老美不會有問題。
7、比賽永遠不是11-12人都要上場，每個教練用人、戰略、調度思維都不同，「10人輪換」已經是國際賽極限，兼顧體能、防守、進攻、團隊組合和對位，更保守教練很可能只用8人或9人輪換。
8、塞爾維亞是今年奧運三強之一，美國男籃輕鬆拿下塞爾維亞，這是天賦、能力、專注、底氣，相信老美已經一步步在做好奪冠準備和進化。
只要NBA美國男籃保持打塞爾維亞這種防守強度和團隊合作，每個人都要做出犧牲，願意為團隊付出，不管有沒有上場，老美今年完全奧運男籃五連霸十拿九穩。
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