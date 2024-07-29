大谷翔平單季27次盜壘創下生涯新高！道奇6:2擊敗太空人終於止敗
大谷翔平又創紀錄！美國職棒大聯盟（MLB)洛杉磯道奇隊今（29）日作客休士頓太空人主場，日籍「二刀流」好手大谷翔平雖然4打數都熄火，不過跑出本季第27次盜壘成功，創下生涯單季新高。大谷翔平此役先發首棒扛指定打擊，第一打席敲中外野飛球，第二打席遭到三振，第三打席擊出右外野飛球，第四打席又被三振，直到9局上面對左投Rafael Montero，大谷選到保送，隨後盜壘成功，完成單季第27次盜壘，並利用隊友滾地球攻佔三壘，隨後Jason Heyward擊出高飛犧牲打跑回1分。終場道奇以6:2贏球，道奇總教練Dave Roberts賽後也稱讚他，「他是熱愛學習棒球的人，這就是我喜歡他積極的地方。」
記者吳政紘/綜合報導
大谷沒敲安打 道奇卻有3轟
大谷翔平這場被對手壓制，無緣敲本季第32轟，但他光是在場上，就給對手壓力，
道奇5局上靠Jason Heyward敲出陽春砲先馳得點，6局上Gavin Lux轟2分砲，6局下太空人Yainer Diaz開轟回敬一發全壘打追成2比3。
8局上道奇Teoscar Hernández又轟陽春砲，Cavan Biggio敲安將比數拉開，9局上再靠大谷翔平跑回第6分，最終道奇就以6:2獲勝，避免被太空人橫掃，中止2連敗。
大谷翔平本季出賽104場，32轟、27盜，根據此進度季末，可達到48轟、40盜，有望成為大聯盟「40轟、40盜」史上第6人。此外，道奇主帥Dave Roberts也說：「一壘教練麥卡洛給了他（大谷）很多關於投手的情報，告訴他有盜壘的機會，他是熱愛學習棒球的人，這就是我喜歡他積極的地方。」