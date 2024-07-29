奧運籃球／美國男籃Embiid首戰只奪4分表現迷航！先發位置恐不保

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Embiid先發上陣表現低迷，替補上場的「AD」Anthony Davis繳出出賽19分鐘，拿下7分8籃板1助攻1抄截，正負值+28為全隊最高，除此之外，美國男籃迄今為止的6場比賽（5場熱身賽+奧運首戰）中，Davis有4場比賽抓下全隊最多的籃板，表現相當神勇。
Kerr堅持己見 引網罵聲一片
Embiid在熱身賽時繳出場均10.4分6.8籃板0.8抄截0.2火鍋，Davis則是平均11.8分9.8籃板1.0抄截3火鍋，當時外界就掀起應該要由Davis先發的聲浪，但Steve Kerr不為所動，並表示Stephen Curry、Lebron James和Embiid是自己的不動人選，結果奧運首戰雖大勝塞爾維亞，但依舊引來網友罵聲一片。
美國下一場比賽將在8月1日對上南蘇丹，雙方在熱身賽已交手過一次，美國最終以1分險勝，但那場比賽是Embiid5場熱身賽中，表現最好的一場，對振南蘇丹的熱身賽Embiid全場6投5中拿下14分，由於南蘇丹長人身材較為單薄，因此Kerr設定讓Embiid有更多到禁區卡位要球的機會，因此下一場比賽，Embiid有望恢復MVP等級的身手。
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