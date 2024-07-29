學姐黃瀞瑩變人妻了！新郎糗忘帶捧花 柯文哲籲：解決少子化危機
民眾黨台北市議員、「學姐」黃瀞瑩昨與老公劉家耀舉辦婚宴，黨主席柯文哲昨擔任證婚人，到場獻上祝福。柯文哲致詞時說，恭喜瀞瑩，也恭喜新郎，不過不能免俗的，「我還是要說「一個人走得快、一群人走得遠」，不過你們2個人不算是一群人，未來台灣少子化的國安危機，就靠你們解決了，拜託你們務必多多愛國！祝福學姐跟家耀幸福快樂、甜甜蜜蜜。」
記者何哲欣／台北報導
柯文哲說，他一路看著黃瀞瑩成長，看到黃瀞瑩在紅毯上洋溢幸福笑容，他也非常開心。當年黃瀞瑩在台北市政府媒體事務組工作時，態度親切又認真，後來因為一日市長幕僚，一夕爆紅變成了學姐，她一開始有些不知所措，不知道怎麼面對外界的關注。
柯文哲說，不過黃瀞瑩適應力很強，很快調整過來。擔任副發言人以後，說明政策、回應輿情的架勢十足，累積了更多的好感度。如今黃瀞瑩已經是一個獨當一面的市議員，未來不可限量。
黃瀞瑩是記者出身，劉家耀也是記者，許多同樣出身媒體的政治人物，包括國民黨台北市議員鍾沛君、柳采葳、民眾黨發言人吳怡萱都出席婚宴。黃瀞瑩爸爸提醒劉家耀，以後要把黃瀞瑩擺在第一位，「不要像今天把，捧花都忘了帶」，還笑翻全場。