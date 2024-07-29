超級央行周來了！美元盤整、台股走揚 新台幣早盤升貶互見
本周進入超級央行周，市場聚焦日本、美國及英國3大央行利率決策，又以美國聯準會（Fed）動向最受關注，美元指數在104.2附近盤整，亞洲主要貨幣兌美元升貶互見，日圓兌美元今（29）日早盤一度下探154.347，目前回升至153.381附近，新台幣兌美元開升後也回貶，即便台股走揚，新台幣仍一度下探32.865元，貶值3.4分，目前在平盤上下游走。
記者顏真真／台北報導
雖然目前市場認為美國Fed本周啟動降息的機率低，但仍緊盯9月啟動降息的蛛絲馬跡，尤其日本、美國、英國利率決議登場，日本央行將在本周三公布利率決策會議，目前僅3成預期會升息，這可能壓抑日圓近期升勢，尤其在日圓已止貶回升之下，市場認為日本央行將在更長時間按兵不動。
另外，英國央行是否在周四會議後啟動2020年來的首次降息，也充滿變數，市場認為，主要是物價仍比預期高，市場目前預估英國央行降息1碼機率為5成。
在日美英本周利率決策即將出爐之下，美元指數在104.2附近盤整，亞洲主要貨幣兌美元升貶互見，日圓兌美元今日早盤一度拉回至154.357，目前回升至153.679附近，韓元早盤也一度下探1385.75兌1美元，目前回到1382.41附近，離岸人民幣兌美元則在7.2602至7.2661盤整。
至於新台幣兌美元今日早盤以32.79元、升值4.1分開，在台股走揚之下，進一步來到32.785元，升值4.6分，但隨後逢低承接美元買盤進場，新台幣止升回貶，並下探32.865元，貶值3.4分，目前在平盤上下游走。