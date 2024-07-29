上班帶傘！颱風沒生成仍全台有雨 一圖看一週「氣溫、降雨熱區」
今明兩天「全台有雨」！原先位於台灣東南方海面的熱帶擾動發展有限，無緣成為今年第4號颱風，但仍以低壓系統的姿態，在今（29）日開始影響台灣，天氣風險公司分析師林孝儒指出，今明兩天特別是「西部山區」要留意瞬間的顯著雨勢，且將擴及西部平地，週三後（7/31）天氣才會趨於穩定。
記者張志浩／綜合報導
前中央氣象局局長鄭明典今早在臉書指出，台灣東南方海面有一個「沒發展成功的小渦旋」，這種現象通常表示曾經有強對流發展，但是對流不持續，激發對流的機制轉移到其它位置，留下低層微弱逆時針旋轉的低壓環流，「低壓沒發展，但是水氣是真實的，一股熱帶過來的潮濕空氣已經到台灣上空。」
林孝儒表示，這個低壓一路北上過程中雖然逐漸減弱，不過仍屬於不穩定的系統，今明兩天台灣環境水氣略有增多，除了迎風東部有短暫陣雨外，各山區配合午後對流發展，也會帶來短暫雷陣雨，尤其西部山區更要留意局部旺盛對流，瞬間帶來顯著雨勢，並將擴及西部平地影響，外出記得攜帶雨具，留意午後降雨變化。
週三過後至週末，台灣轉為西南風環境，周圍雲量大幅減少，各地逐漸晴朗，氣溫回到炎熱，要留意局部攝氏36度的高溫外，午後各山區都還是容易有熱對流發生，迎風的中南部早晚也有降雨可能；慶幸的是，本週台灣附近暫時沒有明顯的熱帶系統發展，將以午後雷陣雨為主。
不過林孝儒強調，熱對流雨勢往往來的快又猛烈，甚至伴隨強風雷擊，又以山區最為顯著，凱米颱風上週替台灣帶來大量降雨，山區土石環境仍處高度不穩定狀態，近期前往山區活動，務必多加留意午後瞬間降雨變化。