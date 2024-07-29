AV女優天使萌6月才來台開唱！無預警宣布「明年引退」宅男崩潰
日本30歲AV女優天使萌出道10年，6月才來台舉辦演唱會，沒想到昨（28）日她在直播中突然拋出震撼彈，宣布將在明年6月引退，消息一出讓大批粉絲感到不捨。
記者薛羽彤／綜合報導
天使萌昨日舉辦粉絲後援會派對和YouTube直播，在直播中她宣布了自己將於明年6月引退AV界，坦言自己原本計劃今年引退，但為了粉絲決定再奮鬥一年。之後天使萌也在社群上曬出親筆信，強調會在剩餘的時間裡盡全力製造和粉絲見面的機會，希望能讓大家不留下遺憾。
天使萌與三上悠亞、桃乃木香奈、市川雅美等人，都曾是「AV界AKB48」美惠比壽麝香葡萄的一員；她還演過不少戲劇，包括《黑金丑島君》、《Dead Stock~未知的挑戰~》等，也發行過個人單曲。去年她跨界當歌手推出專輯，今年6月才來台開唱。
天使萌在社群上發文宣布引退消息，同時也向粉絲喊話，「直到昨天，我還痛苦得心都揪緊了，希望永遠不要有今天，但我能夠把一切都表達清楚，並且我再次確認，我現在能夠做到了。當我看到每個人的臉時，我確信我會再次感到孤獨和悲傷，但我想充分地度過這一刻，同時很感激能夠遇到每個對我來說如此重要的人。」