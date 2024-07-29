柯文哲2028之路被高虹安案影響？郭正亮曝他1個性：結果還很難講
新竹市長高虹安涉詐領助理費案，一審判決7年4個月、褫奪公權4年，全案可上訴，市長一職也遭停職；而高虹安則退出民眾黨，並提上訴。港媒認為，該案恐會影響民眾黨主席柯文哲挑戰2028總統大選。不過前立委郭正亮認為，若柯文哲的3個案子發動辦理 ，在台灣就是驚天大事，會立刻連動到總統大選，但結果還很難講，因為柯文哲的耐受力比較強。
記者王德蓉／綜合報導
郭正亮28日在節目《洪淑芬辣晚報》表示，柯文哲有3個案子，檢方是否會用圖利罪來查他，「我們不知道他金流的狀況，如果有金流 ，會非常麻煩，比如都更增加容積率，他增加的蠻多的 ，還有台智光 ，他增加費率，找不到文件，這也很麻煩。」 若這3案發動辦理 ，在台灣就是驚天大事，總統大選就會立刻被連動，且他還是在野黨的主席。
柯文哲的政治生命是否因此受到很大的影響？郭正亮認為，現在不知道柯文哲會怎麼還擊 ，因為柯文哲有一個個性，就是耐受力比較強，碰到愈大的挑戰，就會像獅子一樣，「像之前的MG149案就曾這樣搞他，所以很難講。」郭正亮也指出，高虹安其實鬥志也很強，她用堅信無罪在出庭，所以才會判那麼重，這種案子堅信無罪的，都是被判最重。