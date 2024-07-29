影／Curry奧運首戰超狂！終場前大秀轉身三分　網友直呼：帥爆了

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Curry在為美國拿下2014年世界盃冠軍之後，2016年巴西里約奧運，當時他受到腳踝以及膝蓋傷勢的困擾，最終在深思熟慮後選擇不參加。2020東京奧運，時年33歲的Curry則是決定賽季結束後要好好休息，讓自身尾椎骨傷勢盡快痊癒，因此也沒有加入東京奧運美國男籃的行列，直到今年巴黎奧運，Curry才決定加入美國男籃。
「詹杜柯」首次成為隊友 Curry享受每一分鐘
對上塞爾維亞的比賽，也是Curry、Lebron James、Kevin Durant首次作為隊友的比賽，三人合計為美國男籃拿下55分，Curry在賽後採訪中也提到這點，「這就是參加國家隊比賽的美妙之處，我能和KD重新燃起一些舊的火花，能與從未合作過的球員一起打球，比如James、Anthony Davis，還有其他球員，這是美好的時光，我正在享受每一分鐘。」
對於首戰告捷，Curry也將贏球關鍵，分為兩大重點，他認為上半場是靠KD的完美表現，下半場則是利用團隊的防守，讓美國最終拿下勝利，「塞爾維亞是一支強隊，他們的進攻很復雜，防守很有侵略性，KD在上半場的表現難以置信，給了我們巨大的動力，我們的防守在下半場打開了局面。我們還在嘗試圍繞這支團隊建立身份認同，重要的不僅是要贏得比賽，還要注意是如何贏的。」
不少球迷看到偶像「轉身三分」紛紛留言：「令人尊敬」、「他就是永遠這樣棒。」等，不過最後Curry的最後投籃，也將成為未來美國隊經典鏡頭。
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