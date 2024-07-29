特斯拉男失控逼讓位！硬拔充電槍咆哮三字經 長髮妹嚇壞報警處理
本月26日，一名吳小姐駕駛特斯拉，到清水休息站充電，駛入時恰巧只剩「通用充電樁」，一名廖姓男子進入充電站，因僅剩下CCS2充電樁空位，暴怒拍打吳小姐車窗逼讓位，吳女因對方態度不佳拒絕，廖男卻失控暴走，硬拔吳女車子的充電槍、企圖進入車內，甚至想把吳小姐拽出車外，整個過程被PO網。對此警方表示，獲報趕抵時，廖男已離開現場，將通知到案說明，全案依妨害自由、毀損送辦。
記者林盈君／綜合報導
據了解，當時廖男進入充電站，僅剩下CCS2充電樁空位，TPC充電樁已滿。廖男見狀立即對吳女飆罵，還用力拍打其車窗，要求吳女移車，吳女見對方態度惡劣，反駁「這裡CCS2跟TPC都可以用，你有看到嗎」雙方爆發口角。廖男失控暴走咆哮「我趕著要充」，遭吳女拒絕移車，廖男竟強行將充電槍拔下，過程中不斷罵髒話，甚至直接開啟吳女車門，不斷逼對方移車，還嗆說「這邊是TPC懂不懂！讓一下會怎樣？你慢慢告！我錢準備好，你慢慢報警」。
吳女事後報警並向媒體投訴，表示當下對方帶度惡劣，才不肯讓位，且對方還向將自己拽出車外，過程中手臂也受傷瘀青。對此，警方指出，獲報到場後廖男已離開，將通知廖男到案說明，全案朝妨礙自由、毀損等罪偵辦。
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