Energy演唱會「坤達邀辣妹跳三振舞」！驚覺是丫頭：直接尬舞了
天團Energy在昨（28）日完成了在台北小巨蛋的演唱會，Energy在演唱會中帶來多首經典作品，讓許多粉絲們聽了都想起過去美好的回憶。當Energy唱到〈Ra Men Song〉的時候，團員們都熱情的與台下歌迷互動，眼尖的坤達發現了在台下的丫頭（詹子晴），便邀她一起跳「三振舞」，沒想到鏡頭一拍到丫頭熱舞時，現場粉絲們都歡呼尖叫，丫頭後來也在社群上發影片表示：「直接尬舞了！」吸引許多網友朝聖觀看。
記者洪生儒／綜合報導
丫頭在28日也現身台北小巨蛋，觀看偶像Energy的演唱會，她興奮的透過社群限時動態發文曬出Energy在台上帥氣演出的畫面，並在貼文中寫下：「100分的舞台設計，沒有冷場的橋段安排，整場好笑又感動！」丫頭更感動地說：「真的是時光機，回到循環播放Energy歌的那個青春歲月，好多歌瞬間眼眶泛淚，謝謝你們的合體，完整了青春回憶。」
丫頭也在限時動態中貼出台下看著坤達的視角，並稱讚坤達是超棒的前輩，還忍不住再大讚一次「演唱會超好看！」而當Energy唱到〈Ra Men Song〉的時候，團員們都熱情的與台下歌迷互動，坤達也發現在台下的丫頭（詹子晴），便邀她一起跳「三振舞」，丫頭也在限動曬出自己跟坤達一起跳舞的畫面，並直呼：「直接尬舞了！」可以感受到現場氣氛非常嗨。
此外，在演唱會尾聲時，書偉也表示：「連續唱了2場小巨蛋真的很過癮，我們五個人加起來超過200歲，你們看得出來嗎？」當Toro要接著說話時，台下突然傳出淒厲的嘶吼，阿弟則笑說：「是債主追到現場了嗎？」Toro也被逗笑回說：「我要的是應援，不是慘叫。」最後演唱會也溫馨的結束，Toro還打趣地說：「本來幫團員準備好衛生紙，居然沒用到，你們長大了。」