傳蘋果AI將延遲推出！外媒：10月才能用、無法趕上iPhone新機發表
蘋果公司將以的「Apple Intelligence」加入全球科技巨擘AI賽局，然而，近期外媒有最新消息指出，公司將推遲蘋果AI的上線時間，預計於10月蘋果推出軟體大更新時才能啟用，無法趕上9月iPhone新機發表會。
記者鄭妤安/台北報導
蘋果於今年6月終於搭上了生成式AI的潮流，執行長庫克（Tim Cook）在2個月前的全球開發者大會（WWDC）上，公布蘋果AI規劃，首次展示全新蘋果自研AI人工智慧技術「Apple Intelligence」，目前蘋果AI預計只能夠在配備A17 Pro晶片的iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max，與日後推出的新款機型，以及搭載M1晶片或更高版本的iPad和Mac電腦才得以運行。
蘋果秋季發表會將於9月登場，屆時將推出iPhone 16系列新機，以及iOS和iPadOS 18.0，AI功能也將透過此次軟體大更新亮相，外界曾推估蘋果AI可望提振iPhone 16機型的銷量，然而，國際分析師郭明錤則對此表示懷疑，認為沒有證據顯示iPhone 16訂單大幅增加。
根據彭博社記者Mark Gurman最新報導指出，蘋果的目標是在7月底之前完成iOS和iPadOS 18.0的開發，將推遲蘋果AI的上線時間，預計於10月公司更新軟體時才能啟用，公司希望開發者有足夠的時間來確保AI功能穩定。
不過他也透露，部分功能的開發者測試版最快將於本周推出，其中，全新AI繪圖工具「Image Playground」和用AI製作表情符號的「Genmoji」等功能最有可能首先發布，與OpenAI合作，讓新版Siri可接入ChatGPT等其他功能，預計要到明（2025）年春天才會發布。