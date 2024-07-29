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川普豪語要列比特幣為「戰略儲備」？遭打臉：總統無權單方面決定

▲川普27日出席在田納西州納什維爾舉行的「Bitcoin 2024」大會並發表演說。 （圖／美聯社／達志影像）
▲川普27日出席在田納西州納什維爾舉行的「Bitcoin 2024」大會並發表演說。 （圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）宣布退選，副總統賀錦麗（Kamala Harris）成為最有可能接棒出征的人選，影響遍及許多領域，包含比特幣（Bitcoin）。川普（Donald Trump）之前已明確表態支持比特幣，並批評拜登政府對比特幣施加管制，預計將積極爭取加密貨幣社群支持，據傳他27日還發出豪語，若勝選將把比特幣列為戰略儲備資產，但遭外媒打臉他無權單方面決定此事。

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根據《CNBC》報導，川普27日在田納西州納什維爾（Nashville）舉行的「Bitcoin 2024」大會演說時，承諾如果他重返白宮，將確保聯邦政府永遠不會拋售其持有的比特幣，試圖將共和黨對加密貨幣日益開放的態度，與拜登政府的監管進行對比。

報導指出，美國目前持有的比特幣，大多是透過執法行動沒收而來。目前， 美國法警局（United States Marshals Service）會定期拍賣比特幣以及其他加密貨幣，這些拋售行為有時會導致加密貨幣價格下跌，正如本月稍早，德國開拍賣價值數億美元的比特幣，造成的價格波動那樣。

總統可以單方面啟動比特幣儲備嗎？

報導指出，就算川普有此打算，但事實上，僅靠總統一紙行政命令，並不足以讓美國建立比特幣儲備，還需要新法案和國會批准才能推動。

目前，確實已有立法者啟動相關議程，就在川普上週六於比特幣大會上發表演講後不久，共和黨籍的懷俄明州參議員魯米斯（Cynthia Lummis）就宣布，擬推出新立法，支持戰略性的比特幣儲備，並說建立該儲備有助於增強美元抵禦通膨的能力。

至於資金從哪來，從目前的法案內容看來，將由美國財政部的現有資金支付，包括稅收收入。

▲加密貨幣交易日趨熱絡，但若不熟悉卻貿然進場，可能會損失慘重。（圖／美聯社／達志影像）
▲比特幣誕生於2009年誕生，雖然偶爾會給投資者帶來意外之財，表現仍不太穩定。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
後續會如何？

分析認為，將數位貨幣列為國家儲備仍具有風險性，比特幣於2009年誕生，特點之一就是雖然偶爾會給投資者帶來意外之財，表現卻不甚穩定，川普本人在幾年前還是比特幣的反對者，當時還曾批這種貨幣為「騙局」，是到近期立場才有所轉換。

若是比特幣被賦予新地位，短期內恐導致加密貨幣的價格飆升。

Marathon Digital執行長德泰爾（Fred Thiel）表示：「如果美國政府建立了戰略儲備，其他國家也可能會這樣做，這將使大量比特幣撤出市場，從而推高整體價格。」

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