川普豪語要列比特幣為「戰略儲備」？遭打臉：總統無權單方面決定

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報導指出，美國目前持有的比特幣，大多是透過執法行動沒收而來。目前， 美國法警局（United States Marshals Service）會定期拍賣比特幣以及其他加密貨幣，這些拋售行為有時會導致加密貨幣價格下跌，正如本月稍早，德國開拍賣價值數億美元的比特幣，造成的價格波動那樣。
總統可以單方面啟動比特幣儲備嗎？
報導指出，就算川普有此打算，但事實上，僅靠總統一紙行政命令，並不足以讓美國建立比特幣儲備，還需要新法案和國會批准才能推動。
目前，確實已有立法者啟動相關議程，就在川普上週六於比特幣大會上發表演講後不久，共和黨籍的懷俄明州參議員魯米斯（Cynthia Lummis）就宣布，擬推出新立法，支持戰略性的比特幣儲備，並說建立該儲備有助於增強美元抵禦通膨的能力。
至於資金從哪來，從目前的法案內容看來，將由美國財政部的現有資金支付，包括稅收收入。
後續會如何？
分析認為，將數位貨幣列為國家儲備仍具有風險性，比特幣於2009年誕生，特點之一就是雖然偶爾會給投資者帶來意外之財，表現卻不甚穩定，川普本人在幾年前還是比特幣的反對者，當時還曾批這種貨幣為「騙局」，是到近期立場才有所轉換。
若是比特幣被賦予新地位，短期內恐導致加密貨幣的價格飆升。
Marathon Digital執行長德泰爾（Fred Thiel）表示：「如果美國政府建立了戰略儲備，其他國家也可能會這樣做，這將使大量比特幣撤出市場，從而推高整體價格。」