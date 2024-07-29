影／KD巴黎奧運首戰率領美國男籃打出完美表現！夜店練投又被挖出

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由於KD剛剛康復，因此總教練Steve Kerr選擇讓KD從板凳出發，沒想到KD卻成板凳暴徒，上場16分鐘，9投8中三分球5投5中，砍下全隊最高23分，Kerr在賽後也表示，KD的狀態看起來就像是在賽季中一樣，「在幾個月沒有參加真正的籃球比賽之後，他看起來就像處於賽季中的狀態一樣。」
表現亮眼 James、Curry盛讚KD
KD在半場結束前，命中一記高難度中距離，James在賽後表示自己和KD從沒演練過那個戰術，從一個方面來看KD是個天才，「我們從未跑過那個戰術。我的意思是，他是個不世出的天才。就像我說的，在訓練中，他就像在比賽中一樣努力。你知道，我認為他甚至在訓練中更加努力，當比賽開始時，這對他來說只是例行公事。」
昔日與KD為勇士隊友的Curry，賽後也提到KD會成為美國隊史得分王是有原因的，「KD可以做到任何事，我不會驚訝。他上半場的表現是如此完美，他拿了21分還是什麼。這很特別，他對這個舞台很熟悉，他成為美國籃球歷史得分王是有原因的。」
網友也挖出KD先前在夜店練投的畫面，並表示對於籃球有這樣的執著，難怪可以成為美國隊史得分王，此外，國際籃總FIBA也特別製作「死神」的圖片獻給他，讚嘆他的表現。
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