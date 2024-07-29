巴黎奧運／詹皇率美國輕鬆奪首勝！男籃完整賽程、轉播資訊一次看

影／KD巴黎奧運首戰率領美國男籃打出完美表現！夜店練投又被挖出

▲美國男籃隊在巴黎奧運靠著「KD」Kevin Durant回歸，首戰大勝塞爾維亞，他夜店投籃的英姿又被挖出。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國男籃隊在巴黎奧運靠著「KD」Kevin Durant回歸，首戰大勝塞爾維亞，他夜店投籃的英姿又被挖出。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

「KD」Kevin Durant在缺席美國男籃5場奧運熱身賽後，今（29）日在巴黎奧運美國男籃在對上塞爾維亞的比賽中傷癒復出，全場9投8中，三分球5投5中，砍下全隊最高的23分，Lebron James、Stephen Curry賽後也盛讚KD的精彩表現，網友也挖出KD先前在夜店練投的畫面，並表示對於籃球有這樣的執著，難怪可以成為美國隊史得分王，James在賽後訪問中提到，當比賽開始時，場上的一切對於KD來說都只是例行公事。此外，國際籃總FIBA也特別製作「死神」的圖片獻給他，讚嘆他的表現。

我是廣告 請繼續往下閱讀
傷癒替補出發　KD成板凳暴徒

由於KD剛剛康復，因此總教練Steve Kerr選擇讓KD從板凳出發，沒想到KD卻成板凳暴徒，上場16分鐘，9投8中三分球5投5中，砍下全隊最高23分，Kerr在賽後也表示，KD的狀態看起來就像是在賽季中一樣，「在幾個月沒有參加真正的籃球比賽之後，他看起來就像處於賽季中的狀態一樣。」

表現亮眼　James、Curry盛讚KD

KD在半場結束前，命中一記高難度中距離，James在賽後表示自己和KD從沒演練過那個戰術，從一個方面來看KD是個天才，「我們從未跑過那個戰術。我的意思是，他是個不世出的天才。就像我說的，在訓練中，他就像在比賽中一樣努力。你知道，我認為他甚至在訓練中更加努力，當比賽開始時，這對他來說只是例行公事。」

昔日與KD為勇士隊友的Curry，賽後也提到KD會成為美國隊史得分王是有原因的，「KD可以做到任何事，我不會驚訝。他上半場的表現是如此完美，他拿了21分還是什麼。這很特別，他對這個舞台很熟悉，他成為美國籃球歷史得分王是有原因的。」

網友也挖出KD先前在夜店練投的畫面，並表示對於籃球有這樣的執著，難怪可以成為美國隊史得分王，此外，國際籃總FIBA也特別製作「死神」的圖片獻給他，讚嘆他的表現。


更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

影／Curry奧運首戰超狂！終場前大秀轉身三分　網友直呼：帥爆了

奧運籃球／美國男籃Embiid首戰只奪4分表現迷航！先發位置恐不保

奧運籃球／Kevin Durant23分打爆塞爾維亞！詹皇賽後狂讚表現超棒

李亦伸專欄／美國男籃為什麼不讓Jayson Tatum上場？他有這麼弱嗎

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載