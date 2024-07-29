父親節全台餐飲優惠30家！吃到飽餐廳爸爸免費　對中身分證送龍蝦

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📍茹曦酒店吃到飽「Sunny Buffet」
由雲品溫泉酒店以及君品Collection代為經營的茹曦酒店吃到飽Sunny Buffet，於父親節當天凡4人同行，即可享一位爸爸免費，最高直接現省1280元。
📍雲品溫泉酒店
8月1日至8月30日推出指定中式桌菜88折優惠，另加贈聖莊紅酒一瓶。同時，父親節當天到館內KEN CAN中餐廳及彩雲軒鐵板燒用餐，爸爸就可獲得精釀啤酒喝到飽服務。
📍嘉義兆品酒店
即日起至8月31日主打「爸氣食足」餐飲活動，中式10人份合菜8800元起，8月5日前預訂贈紅酒每桌一瓶；若爸爸於父親節當天入住新莊翰品酒店，辦理入住時即可獲得紅酒一瓶。
📍礁溪品文旅
即日起至8月28日推出「爸氣十足慶八月」住房專案，凡訂購此專案不分平假日皆享9折優惠，還送4吋父親節蛋糕一個及西西里咖啡兩杯。
📍紅葉谷綠能溫泉園區
將於8月迎來幾米裝置藝術，即日起至8月31日更推出買一送一活動，凡出示先前與幾米裝置藝術的合照，即可享溫泉戲水買一送一，可和爸爸來泡湯、戲水度過父親節。
📍翰品酒店高雄
父親節推包廂饗宴優惠，8月1日～8月8日，中式宴席（每席10位） 8,000元～1萬2000元+10% ，享果汁無限暢飲。港都茶樓則是8月8日班日活動，推出與父親的合照上傳個人IG或FB，打卡標註翰品酒店高雄，即贈價值105元的楊枝甘露一份。
🔴王品集團（旗下6家餐飲品牌）
📍王品牛排
最受期待的龍蝦尋人任務再臨，即日起到9月1日，不分平假日，只要身分證字號任1數字跟爸爸一樣，帶爸爸到全台「王品牛排」內用消費2客套餐，出示證件就款待價值1,375元的「法式焗烤龍蝦」1隻。
📍西堤牛排
即日起至8月31日期間，爸爸內用1客經典套餐，手比愛心拍照，就可免費享用「BBQ雞腿串」1份。
📍和牛吃到飽麻辣鍋「嚮辣」
即日起到8月31日活動期間帶爸爸開鍋，消費2客以上套餐、出示身分證字號有2個8，送8顆北海道生鮮級干貝，有3個8就狂送28顆干貝，讓爸爸一秒榮登干貝富翁。
📍聚 日式鍋物
即日起到8月31日，民眾到店用餐點獨享海陸聚系列套餐，主餐可選擇板腱牛或雪花豬，結帳打88折。另外還有肉控必點的浮誇系肉肉瀑布，讓拍照打卡慶祝，超有面子。並提供蔬食、炊飯、甜點等自助吧吃到飽，有多達百種食材無限供應。
📍台式潮鍋「尬鍋」
快閃優惠寵爸，8月5日-8月11日內用套餐炒雞系列單人套餐，即可享88折。服務費按原價另計10%
📍和牛涮
推出和牛壽喜燒雙吃，以鴛鴦鍋呈現香醇濃郁的壽喜燒，和甘甜爽口的涮涮鍋湯頭，讓鐵粉怎麼吃都不膩。還有焦糖炙燒和牛壽司、紫薯芋泥鯛魚燒等新品，用餐時間更從90分鐘延長至120分鐘，CP值爆棚。即日起～8/31，加入品牌Line好友領券，點頂級和牛套餐，能享88折優惠。
📍圓山大飯店
「爸氣食足‧豐父饗宴」專案，整個8月份於松鶴餐廳、金龍餐廳用餐消費滿6,888元，即贈《東密道導覽文化之旅券》2張，圓苑餐廳預定桌菜1萬8888元起送《圓山1952經典威士忌》乙瓶、包廂享用桌菜2萬5888元起贈《東密道導覽文化之旅券》10張，需要三天前預訂。
喜愛經典牛排的偶爸們也可選擇「日本A5和牛極致奢華雙人餐」，精選日本宮崎和牛紐約客A5級，搭配法式手法烹調的香煎紅條石斑，再配上主廚特製義式燉飯輔蘆筍磯煮鮑魚藜麥脆餅，還送上粉紅氣泡酒2杯、圓山限定伊絲塔爾珍愛一生珍珠手環乙條，以及天際客房平日5,000元、假日6,000元加購優惠。
📍天成文旅-華山町旗下華山町餐酒館
即日至8月10日推出父親節饗宴精選菜單，多達20道招牌料理，人氣熱銷披薩、南洋風味燉飯、經典美味義大利麵、BBQ美式豬肋排、燒烤肋眼鮮嫩牛排等，每道320元+10%起，凡預訂點用父親節饗宴精選菜單皆可享88折優惠，加碼再贈精選下酒好菜三選一及精釀啤酒一杯。
📍台北遠東香格里拉飯店
8月1日起至8月8日，於館內三家美食餐廳包含ibuki日本料理、香宮粵菜餐廳和上海醉月樓，推出父親節限定套餐，精選日本A4和牛、美國菲力牛、波士頓龍蝦等海陸食材，每位2,880+10%元起。
活動期間還有多項餐飲優惠活動，於香宮用餐可享優惠價2,880元加購香宮脆皮烤鴨，ibuki日本料理則可享指定酒款85折。
📍捷絲旅臺大尊賢館2樓的義饗食堂
晶華國際酒店集團旗下位於捷絲旅臺大尊賢館2樓的義饗食堂，推出「龍蝦牛小排海陸雙饗雙人分享套餐」限時優惠，即日起至8月31日、午晚餐時段皆可點用這款內含波士頓龍蝦義式蕃茄義大利麵、美國頂級無骨牛小排、以及松露薯條的海陸大餐，父親節及七夕情人節期間點用再加贈精選啤酒兩瓶，兩人成行平均每人僅需935元。晶華會員APP用戶出示會員優惠券還可享有哈根達斯冰淇淋吃到飽。
📍台北花園大酒店
▪️翠庭中餐廳：即日至8月31日推出爸氣食足特選四人合菜，限時優惠價2,899元，並贈送精選經典小菜兩碟，爸爸同行用餐再贈精選紅酒乙瓶。
▪️饗聚廚房或花園thai thai：自8月1日至8月30日，凡於內用餐消費，享兩人同行85折優惠。
▪️PRIME ONE牛排館：期間用餐消費，贈精選紅酒乙杯。
📍神旺普諾麵包坊
東區星級烘焙傳奇名店「神旺普諾麵包坊」推出「伯爵爹地」節慶限定蛋糕，以伯爵茶慕斯搭配時令果醬，層次堆疊、口感豐富，原價980元，即日起至7月31日前，凡預訂父親節限定「伯爵爹地」蛋糕，或麵包坊任一慶祝系列蛋糕，並於8月1日至8月8日至普諾麵包坊．忠孝店取貨，皆享88折優惠。
📍福容桃園機捷A8店
「懷舊手路菜」一桌6千起，即日起至9月，連續推出一系列美味大追擊，除中式料理大打「懷舊手路菜」十人桌菜6千元起，田園咖啡廳異國自助百匯也主打「南洋好食節」，以地道東南亞酸辣美味迎戰酷暑。
📍台北喜來登大飯店
以清香的椰子慕斯及香甜金煌芒果為主角，全新推出「爸爸好芒」父親節6吋蛋糕1,188元，即日起於一樓The Deli以及官網開放預購，7月31日前預付享早鳥9折優惠。
📍寒居酒店
BeGood餐廳推出「父親節雙人分享餐」，將於8月7日至8月8日期間限時推出，午晚餐皆適用，包含經典前菜「烤薄餅、鷹嘴豆泥醬」、創意開胃前菜「炭烤鮭魚凱薩沙拉」，以及鮮嫩多汁、入口即化的「炭烤美國特級肋眼16oz搭配清爽鮮蔬」主菜等，共六道菜色。雙人分享餐每套4,680元+10%。
📍台中金典酒店
▪️栢麗廳自助百匯 12F：即日起至8月8日，平日的午餐、晚餐，父親用餐享原價7折(服務費不打折)；假日則是享原價8折(服務費不打折)。
▪️金園中餐廳 15F：4人合菜 每桌6,320元+10%，贈4吋蛋糕；6人合菜每桌9,480元+10%，贈6吋蛋糕等。
📍台南大員皇冠假日酒店
8月1日至8月31日，彩豐樓、煉·瓦日式餐廳推出八月父親月贈送豐收精釀啤酒活動。活動期間彩豐樓單筆消費中含1位爸爸用餐，加入台南大員皇冠假日酒店Line好友，輸入關鍵字〝彩豐樓〞，即可在小吃區每桌4人起，單筆消費滿2,888元贈送1瓶。
煉·瓦日式餐廳則是點用2份2,880元套餐，贈送1瓶豐收啤酒，點用4份套餐則贈送2瓶，以此類推。此優惠套餐適用於小暑鐵板燒套餐、仲夏御膳日本料理套餐、海陸和牛套餐等，請3天前預訂。以上價格需另加10%服務費。
📍和逸飯店高雄中山館
凡父親身分出示身分證或健保卡，身分證字號或證件號碼對中8520享本人餐食優惠。對中4個享7折、對中3個享8折、無對中號碼享88折。
📍凱恩斯
8月6日~8月8日 活動限定3天，來凱恩斯用餐消費出示臉書活動貼文，並在下方留言想對爸爸說的話（例如: 爸比我愛你！），凱恩斯岩燒牛排就贈送爸爸美國丹佛牛排200g單人套餐一份，(同行子女須消費960元以上岩燒套餐，午間輕食、兒童餐、義式蔬食餐，恕不適用)，每位父親當日現使用本優惠乙次。
📍焦糖楓
8月5日起至內用店單筆消費滿777元就送秋刀魚一條或生蠔一顆，外帶店則單筆消費滿520元就送蘋果氣泡飲一瓶。
🔴饗賓餐旅集團（旗下4大品牌推外帶餐）
📍饗食天堂「尊饗霸王餐」：
八道經典菜色包括「焗烤龍蝦」選用整隻Q彈龍蝦佐以鮮甜食蔬，均勻鋪灑上雙色乳酪絲及起司粉後焗烤，可品嘗金黃焦脆的奶香與海味的鮮甜。「大口饗樂骨」精選肥美豬腩排，以特製醃料醃漬24小時入味，蒸煮熟成後，炸至外酥內嫩，再與孜然、辣椒等辛香料拌炒，香酥過癮。另外還有姿燒香魚、紅酒燴牛肉、德國豬腳、鮭魚功夫炒飯、櫻花蝦高麗菜及干貝竹笙雞湯，約4至6人份感恩價3,988元。今年特別開放店內享用Buffet的賓客，也能吃到焗烤龍蝦，加購價588元即可享用。
📍真珠台菜「真愛爸爸套餐」：
外帶6人套餐包括「金旺鳳梨蝦球盅」，以酸甜多汁鳳梨遇上金酥炸蝦球，「三豐紅燒滷肉」集合滷肉、豬腳圈與濃郁鴨蛋，象徵好運滾滾來。當然還有蔥油鹽焗雞、香酥紅糟肉、蒜蓉蒸扁鱈、紅燒豆腐煲/海底雞番茄蛋(二選一)、櫻花蝦高麗菜/樹子松阪豬水蓮(二選一)、冬瓜排骨酥湯/淮山蛤蜊雞湯(二選一)，以上八道美饌、小菜、白飯及甜點布丁，只要3,390元，另也有內用套餐3,588元，可享花好月圓(脆皮湯圓)及沁涼飲品。
📍開飯川菜「爸氣十足 過癮開飯」外帶套餐：
7菜1湯優惠價3,088元，內含「流口水雞」淋上獨門芝麻醬汁與辣油，是開飯人氣第一名，「回甘酸菜魚」加入Q彈烏鱧魚片、五花肉片等豐富配料，以高湯大火煨煮，最後淋上藤椒油，更顯鮮甜濃郁。「梅干鹹燒白」將梅干菜炊蒸至入味的豬五花，鹹香四溢入口即化。另外還有鍋巴蝦仁滋滋響、催淚蛋、豆干牛肉椒朋友/香辣咔滋椒麻雞(二選一)、熗鍋高麗菜/清炒高麗菜(二選一)、鮮甜海陸排骨湯。訂購開飯父親節套餐再享「好酒梅見烏梅啤」加價購優惠。
📍饗泰多「泰愛爸爸」父親節限定套餐：
特選人氣料理「黃咖哩軟殼蟹」，以香酥軟殼蟹拌入雞蛋黃與黃咖哩爆炒的濃郁醬汁，搭配烤好的法國麵包。菜色還有迷你酸辣火山排骨、冠軍月亮蝦餅、清香檸檬魚、綠咖哩嫩炸豆腐、泰式手撕雞涼拌/酸辣海鮮涼拌(二選一)、泰北鄉村茄/蝦醬高麗菜(二選一)、冬蔭海鮮湯/青檸野菇雞湯(二選一)、椰香黑糯米/摩摩喳喳(二選一)， 7菜1湯搭配泰國香米飯外帶優惠價3,388元，內用套餐3,788元，再享沁涼飲品泰式奶茶/檸檬茶(二選四)。
饗泰多也於8月8日起推出9道新菜，道道涮嘴開胃，包含脆皮豬炒芥蘭、泰酥香春捲、紅咖哩嫩牛等。