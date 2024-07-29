傳蘋果AI部分功能測試版最快本週釋出！預計2大機型將可搶先體驗
有傳言指出，蘋果公司的「Apple Intelligence」將延遲上線時間，預計於10月蘋果推出軟體大更新時才能啟用，不過，部分功能的開發者測試版最快將於本週推出，若傳言屬實，iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max等2款機型，將會比iPhone 16搶先一步嚐鮮蘋果AI功能。
記者鄭妤安/台北報導
根據彭博社的最新爆料，蘋果最快會在本週釋出iOS 18.1 Beta測試版，其中將包含一部分的蘋果AI功能。事實上，報導也揭露公司將推遲蘋果AI的上線時間，預估於10月蘋果推出軟體大更新時才能啟用，無法趕上9月iPhone新機發表會，公司希望開發者有足夠的時間來確保AI功能穩定。
目前預計蘋果AI只能夠在配備A17 Pro晶片的iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max，與日後推出的新款機型，以及搭載M1晶片或更高版本的iPad和Mac電腦才得以運行。若真如外媒報導所言，iPhone 15 Pro、iPhone 15 Pro Max等2款機型，將能比尚未推出的iPhone 16搶先一步嚐鮮蘋果AI功能。
彭博社透露，全新AI繪圖工具「Image Playground」和用AI製作表情符號的「Genmoji」等功能最有可能首先發布，與OpenAI合作讓新版Siri可接入ChatGPT等其他功能，預計要到明（2025）年春天才會發布。