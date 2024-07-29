奧運麥當勞歡樂送優惠挺戴資穎！必勝客、漢堡王6大速食買一送一

電影開演前5分鐘買飲料！阿伯點餐見「要等30分」爆氣罵哭女店員

▲黃妍巴在百貨公司遇到一對夫妻來看電影，在電影開演前5分鐘才去買手搖飲料，被店員告知要等30分鐘後，竟當場爆氣飆罵。（圖／黃妍巴Yenbo授權提供）
▲黃妍巴在百貨公司遇到一對夫妻來看電影，在電影開演前5分鐘才去買手搖飲料，被店員告知要等30分鐘後，竟當場爆氣飆罵。（圖／黃妍巴Yenbo授權提供）

記者賴禹妡／綜合報導

服務業站在第一線面對消費者，經常遇到不合理的奧客行為。網紅「黃妍巴Yenbo」昨（28）日就在臉書粉專分享，她在百貨公司遇到一對夫妻來看電影，在電影開演前5分鐘才去買手搖飲料，被店員告知要等30分鐘後，竟當場爆氣飆罵，還把女店員罵哭，畫面曝光後引起眾人公憤，不少網友怒喊：「今天店員換成是他女兒，看他還會不會這樣罵！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
網紅「黃妍巴Yenbo」在臉書粉專分享，她28日在百貨公司遇到一對前來看電影的夫妻，2人在電影開演前5分鐘才跑到手搖店買飲料，但因假日人潮眾多，輪到他們點餐的時候已經超過開演時間，店員當下告知飲料要等30分鐘左右，阿伯竟當場爆氣，對著店員破口大罵。

▲（圖／黃妍巴Yenbo授權提供）
▲一對夫妻在電影開演前5分鐘才跑到手搖店買飲料，店員當下告知飲料要等30分鐘左右，阿伯竟當場爆氣，對著店員破口大罵。（圖／黃妍巴Yenbo授權提供）
影片中可見，阿伯不停怒斥店員，一名女店員受到斥責後，情緒激動當場落淚，阿伯見狀竟還變本加厲繼續罵，讓現場顧客都看不下去，紛紛跳出來幫店員講話，也讓黃妍巴感嘆：「不得不說各位餐飲服務業真的是辛苦了。」

影片曝光後，不少網友傻眼直呼，「沒人叫你等30分鐘，可以不買」、「要不然把整家店買下來，肯定先做你的飲料」、「台灣奧客真的不是普通的少」、「今天店員換成是他女兒，看他還會不會這樣罵」。

地勤主管被罵到下跪！華航秒發「公開信」挺員工：不認同無理行為

中國遊客餵奈良鹿「大便仙貝」！日本人一招怒反制　母子嚇慘烙跑

行李等3小時旅客超不爽！華航主管被罵到下跪　桃勤、華航回應了

50嵐遇對手！手搖店「14人同時上班」忙翻　店員：還沒開門就排爆

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
跨世代