電影開演前5分鐘買飲料！阿伯點餐見「要等30分」爆氣罵哭女店員
服務業站在第一線面對消費者，經常遇到不合理的奧客行為。網紅「黃妍巴Yenbo」昨（28）日就在臉書粉專分享，她在百貨公司遇到一對夫妻來看電影，在電影開演前5分鐘才去買手搖飲料，被店員告知要等30分鐘後，竟當場爆氣飆罵，還把女店員罵哭，畫面曝光後引起眾人公憤，不少網友怒喊：「今天店員換成是他女兒，看他還會不會這樣罵！」
記者賴禹妡／綜合報導
網紅「黃妍巴Yenbo」在臉書粉專分享，她28日在百貨公司遇到一對前來看電影的夫妻，2人在電影開演前5分鐘才跑到手搖店買飲料，但因假日人潮眾多，輪到他們點餐的時候已經超過開演時間，店員當下告知飲料要等30分鐘左右，阿伯竟當場爆氣，對著店員破口大罵。
影片中可見，阿伯不停怒斥店員，一名女店員受到斥責後，情緒激動當場落淚，阿伯見狀竟還變本加厲繼續罵，讓現場顧客都看不下去，紛紛跳出來幫店員講話，也讓黃妍巴感嘆：「不得不說各位餐飲服務業真的是辛苦了。」
影片曝光後，不少網友傻眼直呼，「沒人叫你等30分鐘，可以不買」、「要不然把整家店買下來，肯定先做你的飲料」、「台灣奧客真的不是普通的少」、「今天店員換成是他女兒，看他還會不會這樣罵」。